Инаугурация Сарданы Авксентьевой: как все это было

17 сентября 2018 года Сардана Авксентьева вступила в должность мэра Якутска. Краткое видео как это было: Гости начали собираться за полчаса до начала официальной части: Депутат Марианна Андреева и предприниматель Нюргустана Лукина Главный архитектор Якутска Ирина Алексеева Журналист Антон Жондоров Предприниматель Олег Котов Мистер «Х» Спикер Якутской городской Думы Альберт Семенов Журналист Яна Угарова Депутат Ольга Саргыдаева Депутат Артак Бежанян Народный депутат Мария Христофорова, на заднем плане вице-спикер Якутской городской Думы Анатолий Кырджагасов Глава ювелирного дома «Киэргэ» Александр Павлов Кандидат в мэры Якутска Владислав Теппор и журналист Андрей И Народный депутат Виктор Федоров На заднем плане депутат Айаан Васильев Вице-спикер Якутской городской Думы Евдокия Евсикова Журналист Роман Мандзяк Лидер якутских коммунистов Виктор Губарев в красном галстуке Руководитель «Союза строителей Якутии» Айхал Габышев Журналист Евдокия Неустроева Депутат Феликс Романов Председатель Конституционного суда Якутии Александр Ким-Кимэн Ректор ЯГСХА Иван Слепцов В 17:04 двери лифта открылись и оттуда вышла избранный мэр Якутска Сардана Авксентьева: Первый джентльмен Якутска Виктор Авксентьев Внутри Большого зала окружной администрации города Якутска: Председатель ЯТИК Алла Самойлова После официальной части: Народный депутат Алиш Мамедов Блогер Лина Малина Журналист Виталий Обедин

Источник: SAKHALIFE.RU

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