Имя заслуженного тренера присвоено школе олимпийского резерва

Государственному бюджетному учреждению Республики Саха (Якутия) «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу» присвоено имя заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, заслуженного тренера Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), лауреата Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени Д.П. КОРКИНА в области физической культуры и спорта, почетного гражданина Нюрбинского улуса, мастера спорта СССР Артура Иннокентьевича ПАХОМОВА.

Соответствующий Указ сегодня подписал Глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ.

«С именем легендарного тренера Артура Иннокентьевича Пахомова связано много славных страниц истории развития бокса в Якутии. За долгие годы тренерской работы он подготовил множество талантливых спортсменов, мастеров спорта и победителей различных состязаний. Его самые именитые воспитанники – заслуженный мастер спорта Георгий БАЛАКШИН, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине, трехкратный чемпион Европы, обладатель бронзовой медали чемпионата мира и заслуженный мастер спорта Василий ЕГОРОВ, двукратный чемпион Европы, серебряный призер мирового первенства, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Теперь имя великого тренера навсегда сохранено в названии школы по подготовке будущих чемпионов по боксу», — сказал министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Иннокентий ГРИГОРЬЕВ.