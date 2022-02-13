Имя первого якутского лингвиста Семёна Новгородова присвоят алмазу

АЛРОСА активно реализует сотни инициатив в сфере гармоничного развития культур народов Якутии, в том числе бережного отношения к сохранению и развитию родного языка и письменности.

Сегодня настоящими очагами культуры, где бережно сохраняются родной язык и традиции народа, стали 15 объектов культуры, построенные на средства АЛРОСА во многих районах Якутии с 2012 по 2022 год. В их числе — сельский клуб, рассчитанный на 120 человек, в с. Усун-Кюель Усть-Алданского улуса; Детский эстетический центр в п. Хандыга, где дополнительное образование получают 169 детей; Амгинская детская школа искусств имени Анатолия Александровича Черемных, в которой сегодня 22 преподавателя обучают 326 учащихся; Центр духовности имени Софрона и Семена Даниловых на 200 мест в с. Бердигестях Горного улуса.

В юбилейный 2022 год прекрасным подарком АЛРОСА жителям республики станут новые Дворец культуры и духовного развития в с. Намцы Намского улуса, Культурный центр имени Василия Никифорова – Кюлюмнюр в с.Борогонцы Усть –Алданского улуса и Культурно-спортивный комплекс в поселке Зырянка Верхнеколымского улуса.

Важно, что АЛРОСА заботится о сохранении традиций и прививает любовь к родному языку с детства. Большим событием для юных якутян стал детский творческий конкурс АЛРОСА «Колодец сказок». Сказки, написанные детьми, были изданы компанией на русском, якутском и эвенкийском языках. При участии АЛРОСА создан многосерийный мультипликационный фильм на якутском языке «Токо Саhылчаан» (Лисёнок Токо), предназначенный для детей от двух до пяти лет.

АЛРОСА продолжает поддерживать этнокультурный проект «Кындыкан». Компания обеспечила выпуск сказки «Кындыкан» под авторством молодой писательницы Лидии Тарасовой. Начата работа над одноименным короткометражным анимационным фильмом. В конце прошлого года АЛРОСА присвоила наименование «Кындыкан» факту извлечения крупного желто-коричневого алмаза массой 91,86 карата в честь героини эвенского фольклора – маленькой девочки Кындыкан.

Компания также системно занимается продвижением, языков, национальных праздников, обычаев и традиций народов Севера. С момента своего создания АЛРОСА принимает большое участие в жизни коренных народов, поддерживает родовые общины оленеводов и рыбаков, обучает их по разным специальностям и дает работу, обеспечивает всем необходимым для ведения полноценного быта, реализует совместные проекты по сохранению и изучению языков коренных народов Севера.

АЛРОСА неизменно популяризует культуру и традиции народов Якутии: в культурно-спортивном комплекса компании созданы 13 коллективов самодеятельности якутского народного творчества, в которых занимаются более 200 человек. Одним из самых ожидаемых событий для якутян стал звездный фестиваль молодых исполнителей якутской эстрадной песни «Туой-Хайа». В этом году республиканский фестиваль, открывший много новых имен звезд якутской эстрады, пройдет при поддержке АЛРОСА в Мирнинском районе в 30-й раз.

Компания также тесно работает с Федеральным агентством по делам национальностей Российской Федерации, с которым подписано соглашение о взаимодействии. В его рамках ФАДН поддерживает проведение смотр-конкурса АЛРОСА «Язык предков».

АЛРОСА, реализуя эти социальные проекты, успешно поддерживает баланс между интересами государства, бизнеса и населения, выполняя свою миссию по достижению устойчивого социально-экономического развития территорий, улучшения качества жизни, сохранения и развития национальных культур народов Республики Саха (Якутия).

Отдавая дань уважения выдающимся деятелям культуры и духовности Якутии, АЛРОСА в рамках проекта «100 именных алмазов к 100-летию государственности Якутии» присвоила уникальному 118-каратному кристаллу имя основоположника якутской драматургии Анемподиста Софронова-Алампа. В этом году планируется присвоить одному из алмазов имя первого якутского лингвиста-ученого, просветителя, реформатора, основоположника национальной письменности, автора и издателя первых якутских учебников Семёна Андреевича Новгородова, с чьим именем сегодня неразрывно связан День родного языка и письменности в республике.