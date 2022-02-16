Общество
Имя Олимпиада – редкое женское имя. Сколько Олимпиад родились в Якутии?
Начиная с 1928 года, по данным Управления Загс при Правительстве Республики Саха (Якутия), за эти 94 года зарегистрировано 176 актов о рождении девочек с именем Олимпиада.
Как сообщила заместитель руководителя отдела Управления ЗАГС Якутии по г.Якутску Ирина Андреева, имя было популярно в 40-ые, 50-ые и 60-ые годы прошлого столетия.
«Но, рекордное количество новорожденных Олимпиад — 52 девочки было зарегистрировано, конечно же, в год проведения летних Олимпийских игр в Москве, в 1980 году.
На сегодняшний день, самая юная Олимпиада в нашей республике живет в Среднеколымском улусе и ей всего шесть лет», говорит Ирина Андреева.
Как уточнили в Управлении ЗАГС, первая Олимпиада родилась в 1928 году – в год проведения Олимпийских игр в Амстердаме. Во время проведения олимпийских игр в Берлине в 1936 году – три девочки были названы этим именем.
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