Имя Олимпиада – редкое женское имя. Сколько Олимпиад родились в Якутии?

Начиная с 1928 года, по данным Управления Загс при Правительстве Республики Саха (Якутия), за эти 94 года зарегистрировано 176 актов о рождении девочек с именем Олимпиада.

Как сообщила заместитель руководителя отдела Управления ЗАГС Якутии по г.Якутску Ирина Андреева, имя было популярно в 40-ые, 50-ые и 60-ые годы прошлого столетия.

«Но, рекордное количество новорожденных Олимпиад — 52 девочки было зарегистрировано, конечно же, в год проведения летних Олимпийских игр в Москве, в 1980 году.

На сегодняшний день, самая юная Олимпиада в нашей республике живет в Среднеколымском улусе и ей всего шесть лет», говорит Ирина Андреева.

Как уточнили в Управлении ЗАГС, первая Олимпиада родилась в 1928 году – в год проведения Олимпийских игр в Амстердаме. Во время проведения олимпийских игр в Берлине в 1936 году – три девочки были названы этим именем.