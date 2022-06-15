Имя Героя соцтруда Афанасия Степанова присвоено крупному алмазу

Имя «Степанов Афанасий Егорович» будет теперь носить алмаз массой 54,37 карата, добытый на месторождении трубки Юбилейная. Приказ об этом в рамках совместного проекта Республики Саха (Якутия) и АК АЛРОСА «100 именных алмазов к 100-летию ЯАССР» подписал генеральный директор компании Сергей Иванов.

Афанасий Егорович Степанов родился во 2-м Мурукском наслеге Мегинского улуса (ныне Мегино-Кангаласского) Якутской области в 1920 году. С 1942 года табунщик, затем заведующий коневодческой фермой колхоза «Комбайн» Мегино-Кангаласского района. Он добивался 100-процентного сохранения поголовья и приплода жеребят. Разработал и внедрил в производство эффективный метод тебеневки и пастьбы взрослого поголовья лошадей и сохранения жеребят. Стал коневодом-новатором. За высокие показатели в сохранении взрослого поголовья лошадей Афанасию Егоровичу в 1948 году было присвоено звание Героя Социалистического Труда и вручены орден Ленина и золотая медаль «Серп и Молот».

Напомним, что совместный проект Республики Саха (Якутия) и АК АЛРОСА «100 именных алмазов к 100-летию ЯАССР» начат по инициативе Главы РС(Я) Айсена Николаева в 2019 году. В рамках проекта ювелирным алмазам, массой более 50 карат, добытым на территории Якутии, уже присвоены имена 25 якутян — Героев Советского Союза, а также 35 якутян -Героев Социалистического труда. Проект продлится до конца 2022 года. Экспозиция реплик именных алмазов открыта в МК «Россия – моя история».