09.05.2022
16:17
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Якутск

Имя героя Донецкой народной республики присвоят одной из улиц в Якутске

Одной из улиц Якутска присвоят имя героя, первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, павшего в борьбе за мир на своей земле. Об этом на митинге в День Победы заявил глава Якутии Айсен Николаев, сообщает ЯСИА.

Сегодня жители и гости Якутии собрались на площади Победы, чтобы отдать дань памяти героям, павшим защищая Родину. Обращаясь к якутянам, глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что сегодня страна снова ведет борьбу с нацизмом, встаёт на защиту мира и справедливости, имея в виду специальную военную операцию в Украине.

«Вот уже на протяжении восьми лет Донецкая и Луганская республики продолжают отстаивать свое право чтить родной язык и историю. Чтобы увековечить отвагу, храбрость и непоколебимость борцов за свободу нами принято решение присвоить одной из улиц города Якутска имя героя, первого главы Донецкой народной республики Александра Владимировича Захарченко, павшего в борьбе за мир на своей земле», — заявил глава республики.

Александр Захарченко участвовал в боях на территории Донецкой области. 2 ноября 2014 года избран главой провозглашенной Донецкой народной республики, получив 77,51% голосов избирателей (4 ноября 2014 года вступил в должность). Возглавлял Совет министров ДНР и являлся верховным главнокомандующим вооруженными силами ДНР. Погиб в результате террористического акта 31 августа 2018 года в Донецке.

Фото: ЯСИА, SAKHALIFE.RU
Источник: Анастасия Филиппова, ЯСИА

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