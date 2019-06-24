Имя чемпионки мира по международным шашкам среди женщин определилось в Якутске

23 июня в Якутске завершился 44-ый чемпионат мира по международным шашкам среди женщин. За золотую медаль чемпионата поборолись 16 спортсменок из 9 стран.

По итогам чемпионата мира первое место заняла Тамара Тансыккужина (Россия), второе завоевала Айгуль Идрисова(Россия), третье досталось Дарье Федорович (Беларусь). Организаторы отметили, что борьба была острой и напряженной.

Главный судья чемпионата мира Айрат Нургазиев поблагодарил организаторов за высокий уровень проведения чемпионата и подчеркнул символичность того, что чемпионат проводился во время национального праздника Ысыах.

«Сейчас испытываю очень много радости и счастья. Я год как вернулась в большой спорт после перерыва и смогла завоевать золотую медаль, несмотря на то, что состав чемпионата очень молодой. Девушки крепкие, серьёзные и целеустремлённые, но сегодня удача благоволила мне. Вообще Якутск для меня очень счастливый город. Это вторая победа на Чемпионате мира, которую я получила здесь», — поделилась своими впечатлениями обладательница золотой медали, Тамара Тансыккужина. Отметим, что для международного гроссмейстера это уже шестая золотая медаль, полученная на чемпионате мира.

На церемонии закрытия была организована концертная программа, в конце которой участники вместе с организаторами станцевали традиционный танец единения Осуохай. Также были вручены благодарственные письма и награды. По итогам чемпионата якутские спортсменки Матрена Ноговицына, Ксения Нахова и Наталья Шестакова заняли четвертое,восьмое и двенадцатое места соответственно.