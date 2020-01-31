Импульс развития Хандыги

В рамках федерального проекта «Культура малой родины» партии «Единая Россия» в поселке Хандыга торжественно открылось двухэтажное каменное здание районной библиотеки

В наше утро ветер дул со скоростью 1-2 м/с- стремительные потоки смога из мощных труб угольных котельных покрывают поселок по направлению ветра. Когда скорость ветра достигает отметки более 10 метров в секунду – смог ускоряется и наклоняется ниже, распространяясь в горизонте все больше. К счастью, погода была тихая, первые лучи солнца, просветив столбы дыма котельных, озарили дома и улицы. Это первое что бросается на глаза.

Летом Хандыга, должно быть, утопает в зелени – вдоль улиц заросли тальников и молодые березки притаились под серым снегом. Редко проезжают седаны с антеннами, такси здесь стоит 100 рублей с любой точки. Продуктовые магазины расположились в шаговой доступности от многоэтажек. Цены в магазинах «демократичные»: хлеб – 54-55 рублей, десяток яиц – 100 рублей, доширак – 54 рубля, также на прилавках можно купить районную газету «Томпонский вестник» за 25 рублей.

30 января в поселке намечалось открытие нового здания районной библиотеки. С утра дюжина рабочих на крыльце аккуратно стелила ослепительно новый ковер. Поселок готовился к встрече первого лица. Подходы к памятникам зачищены от снега, положены цветы. Даже в каждом прохожем, в его движениях, читалась некая торжественность момента. Первая половина дня напоминала картину, в которой звенит церемонность!

«Дальше Колымы нас не сошлют» — отшутилась в местном музее экскурсантам директор Наталья БАРАНОВА. Советское прошлое тесно переплетено с печально известной темой ГУЛАГа. Со слов Натальи Юрьевны на лагерных участках близ Хандыги под стражей содержались бандиты и отщепенцы. Именно те, которые в холодном 53-м зверски убили Ивана ОЧИЧЕНКО, чтобы устроить побег. «В 1941 году на «Пристани ХАНДЫГА Дальстроя НКВД» прибыла первая баржа с заключенными – 5 тысяч человек. Зиму пережили только половина из них. Заключенные гибли от холода и от голода, рвали рукава телогреек и надевали на ноги» — рассказывает директор музея, показывая экспонаты.

«Растет Хандыга, — подумал Михаил КАРПОВ. – Растет и хорошеет. Кинотеатр, столовая. Каменные дома начали строить. На «Орбиту» замахнулись… И кто знает, может, пройдут десятилетия, и назовут люди Хандыгу городом. А когда-то Хандыга начиналась с палаток…» написал Е.НИКИТИН в газете «Красное знамя» в далеком 1972 г.

Прошли десятилетия. Хандыга – административный центр Томпонского улуса. Три детских сада, гимназия на 200 мест, школа на 700 мест, школа искусств в футуристическом дизайне, горно-геологический техникум, стадион, каменная больница. Теперь еще в рамках Федерального проекта «Культура малой родины» партии «Единая Россия » торжественно открылось двухэтажное каменное здание районной библиотеки с зеркальной облицовкой. Здание непременно станет достопримечательностью поселка. В нем размещены: читальный зал, детская библиотека, интернет-центр на 25 мест, выставочный зал и актовый зал на 60 мест.

В момент перерезания красной ленты секретарь регионального отделения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Айсен НИКОЛАЕВ поздравил хандыгчан. В торжественной части на втором этаже библиотеки образовалась толчея. На Ил Дархана пришел посмотреть весь свет рабочего поселка. Сергей ФРОЛКИН двухметровый богатырь, под Новый Год одолевший Виктора КОЛИБАБЧУКА, сначала было потеснился стоя в углу зала, потом из-за внушительных размеров не выстоял людской напор и вышел в фойе. На месте где он стоял легко разместились трое посетителей торжества. Интеллигенция, школьники, руководители внимали речи Айсена Сергеевича:

«Промышленный рост в поселке станет ускоряться, за ним поднимутся социальная инфраструктура, социальная поддержка. Районный центр и улус получат мощный импульс».

Девушки в национальных одеяниях с приветливой улыбкой встречали и провожали гостей.

В этот момент в другом здании через квартал местные активисты из «Молодой Гвардии Единой России» участвовали в стратегической сессии с республиканским аппаратом ЯРО ВОО «МГЕР». Есть четыре направления работы молодогвардейцев: «Добро в действии», «Патриотизм в действии», «Экологический проект», «Образование». Модераторы сессии приглашали молодых людей принять самое активное участие во всех этих четырех проектах. Ученик гимназии Алексей НОВГОРОДОВ поделился, что ему нравится дебатировать и пожелал, чтобы можно было проводить дебаты на политические темы среди сверстников на районном уровне. Также ребята рассказали, что они каждое лето добровольно занимаются благоустройством родного поселка – ярчайший пример активной позиции. Молодогвардейцы подмигивали в знак одобрения, и каждый из них понимал, что необходимо поддерживать такие инициативы.

Вечер в Хандыге наступает тихо и таинственно. Черный дым из труб котельных сливался с темным небосводом. Тысячи огней загорелись на окнах. К зданию Горно-геологического техникума тянулись силуэты в меховых шапках, теплых куртках и шубах. Местный партийный актив проводил встречу с секретарем регионального отделения.

Встреча велась снова в библиотеке, на этот раз в библиотеке техникума. Вдоль стульев были обставлены книжные полки. Среди прочих выделялась книга, составленная самим ЧУЙКОВЫМ Василием Ивановичем – Маршалом Советского Союза «Великая отечественная 1941-1945», партийцы переносили ее из рук в руки в ожидании секретаря РО.

Айсен Сергеевич прибыл неожиданно, все привстали в знак приветствия. В узком кругу в теплой дружественной обстановке речь шла о выстраивании партийной линии.

«Мы живем в эпоху социальных сетей. Коллеги, на моем гаджете 113 тысяч жителей Якутии находятся в прямом контакте со мной. Если кто-то говорит, что я не вижу правды, то мои подписчики постоянно показывают и рассказывают мне о настоящей правде» — приоткрыл личный опыт Айсен Николаев.

От такой откровенности и доверительного отношения многие из присутствующих немного опешили.

«В нашей стране нужна одна большая партия. Я возглавил «Единую Россию» в Якутии чтобы разбудить ее по всей республике. Нам всем нужно возглавить те позитивные процессы, которые происходят у нас. Важные и радостные события происходят ежедневно. Сегодня мы в Хандыге открыли новое здание библиотеки. Мы действительно работаем на развитие, а рассказывать про это стесняемся. Будьте смелыми, возглавляйте такие процессы у себя на местах» — мотивировал соратников секретарь.

Завершилась встреча на радостной ноте, Галина КАНАШОВА – руководитель местного отделения «Молодая Гвардия Единой России» получила благодарственное письмо за успешную работу с молодежью лично с рук Айсена Сергеевича. «Молодая Гвардия – это наш боевой штык!»…

В этот день Хандыга получила глоток свежего дыхания. Наступила очередь показать способности и претворять в жизнь задуманное. В небе ярко засверкали звезды, растущая луна дугой смотрела на бескрайние томпонские просторы.