Импортозамещение: в Якутии выпустили собственный iPhone 14

Кондитерская-пекарня исполнила мечты жителей Якутии — якутяне уже сегодня могут насладиться новой моделью смартфона из Купертино. Только выполнен iPhone 14 в виде съедобного торта, передает Ассоциация гостеприимства республики.

«Порадуйте любимую самым сладким телефоном в мире. И не нужно выбирать, на сколько гигабайт память модели, ведь этот телефон навечно останется в памяти вашей второй половинки», — отмечают кондитеры из «Сладких мечт».

Подчеркивается, что такой подарок не будет бить по кошельку, в отличие от настоящего смартфона, цена на которую в России установлена в районе 100 тысяч рублей.

Торт может быть выполнен с разной начинкой, одна из которых — яблочная.

Председатель Национальной Ассоциации рестораторов, отельеров и туризма РС (Я)

«Ассоциация Гостеприимства Республики Саха (Якутия)»

Татьяна Александровна Тымырова

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