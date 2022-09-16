16.09.2022
13:15
204

Общество

Импортозамещение: в Якутии выпустили собственный iPhone 14

Кондитерская-пекарня исполнила мечты жителей Якутии — якутяне уже сегодня могут насладиться новой моделью смартфона из Купертино. Только выполнен iPhone 14 в виде съедобного торта, передает Ассоциация гостеприимства республики.

«Порадуйте любимую самым сладким телефоном в мире. И не нужно выбирать, на сколько гигабайт память модели, ведь этот телефон навечно останется в памяти вашей второй половинки», — отмечают кондитеры из «Сладких мечт». 

Подчеркивается, что такой подарок не будет бить по кошельку, в отличие от настоящего смартфона, цена на которую в России установлена в районе 100 тысяч рублей. 

Торт может быть выполнен с разной начинкой, одна из которых — яблочная.

Председатель Национальной Ассоциации рестораторов, отельеров и туризма РС (Я) 
«Ассоциация Гостеприимства Республики Саха (Якутия)» 
Татьяна Александровна Тымырова 
рабочий тел \факс 4112-43-26-93 
моб. тел +79142705256

Фото: пресс-службы
Источник: Ассоциация Гостеприимства РС (Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх