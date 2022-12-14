Имплантация зубов за один день доступна, даже если вам отказали из-за последствий травм, операций, нехватки кости

Без боли, без страхов, без длительной реабилитации – восстановить зубной ряд и эстетику возможно!

Есть немало людей, которым отказали в классической дентальной имплантации из-за нехватки костной ткани, из-за травмы, последствий операции на верхней челюсти и по другим причинам. Обычно таким пациентам предлагается один вариант – съемный протез.

Перспектива – не самая радужная для пациентов в любом возрасте. Однако выход есть. Сегодня стоматологи помогают пациентам в самых разных и самых сложных случаях, делают это максимально безболезненно, надежно и в кратчайшие сроки, предлагают различные варианты конструкций по цене и срокам изготовления.

Подробно об этом рассказал заведующий стоматологическим отделением «Клиники Пасман», стоматолог-ортопед высшей категории, хирург-имплантолог с 22-летним стажем Николай Юрьевич Макриди.

Кому и как можно помочь?

— Там, где обычная дентальная имплантация помочь не в силе, потому что у пациента просто нет определенного уровня кости, анатомических образований, которые примут имплантаты, на помощь приходит имплантация с использованием зигом – имплантатов, устанавливаемых в скуловую кость. Это возможность получить качественную несъемную конструкцию, которая полностью восстанавливает и функцию, и эстетику, возвращает пациентов к полноценной жизни.

Сама операция для пациента абсолютно безболезненная, потому что, чаще всего, проходит под наркозом. Пациент пришел без зубов, лег, уснул, проснулся – у него уже установлены имплантаты. За комфортом пациента в ходе операции следит анестезиолог и вся бригада, участвующая в операции, Сама имплантация малотравматична, что сводит к минимуму неприятные ощущения в послеоперационном периоде: меньше отеков, меньше боли и дискомфорта.

После таких операций пациенты получают зубы и возможность смело улыбаться на первый-третий день – в зависимости от выбранного протокола лечения.

Сегодня это отработанная, хорошо зарекомендовавшая себя общемировая практика, однако у нас все еще многие люди не знают, что им можно помочь, и мучаются со съемными протезами. Это не обязательно пациенты, у которых нет кости. Это могут быть люди после каких-то тяжелых резекций верхней челюсти, это пациенты, которые получили невозможность установки дентальных имплантатов в результате каких-то травм и операций на верхней челюсти – масса разнообразных форс-мажорных обстоятельств, которые лишают людей возможности установки обычных дентальных имплантатов. Очень важно, чтобы такие пациенты знали о современных возможностях.

Зубы сразу или третий день: для кого и как?

— От чего зависит, получит пациент зубы на первый или третий день?

— Как я говорил, в ходе операции устанавливаются имплантаты, конструкция устанавливается после пробуждения, потому что пока человек спит, он не может выполнять мои команды и давать обратную связь в процессе установки протеза, а это необходимо, чтобы добиться максимального комфорта конструкции.

Зубы устанавливаются в течение трех дней, если использовать стандартный протокол, либо в тот же день, если использовать другой, чуть более дорогой протокол, который предполагает изготовление зубов до того, как мы установим имплантаты, и установку конструкции в тот же день – после пробуждения пациента.

Какой вариант выбрать, зависит от потребностей, желания и возможностей пациента. Делаем всегда так, как комфортно человеку. По качеству результат отличаться не будет, это лишь вопрос сроков, цены и удобства пациента.

— После установки скуловых имплантатов у пациента будут какие-то особые физические ощущения?

— Что дентальный имплантат, что скуловой, пациентом тактильно не чувствуется, нет разницы в ощущениях. И окружающие люди никогда не догадаются, если пациент сам не скажет, что у него какой-то имплантат установлен. Ни на мимику, ни на эстетику, ни на ощущения в полости рта ни тот, ни другой имплантат никак не влияют.

— Они никак не влияют на работу мышц или суставов?

— Ни на челюстные кости, ни на работу мышц, ни на какой сустав или рядом находящиеся анатомические образования эти имплантаты никакого влияния не оказывают. Они устанавливаются в абсолютно здоровую крепкую скуловую кость, которая по своей структуре плотнее, чем челюстные кости и интеграция имплантата в скуловой кости более предсказуема, чем имплантация в челюстную кость – это первое. Второе – отсутствие контакта с полостью рта обеспечивает отсутствие каких-либо возможных инфекций, потому что во рту очень много инфекций и когда мы вовлекаем в процесс челюстные кости, мы с этой инфекцией так или иначе сталкиваемся. При скуловой имплантации более чистая рана. Поэтому процент осложнений гораздо меньший. Они, как и при любом виде оперативного вмешательства, есть, этого не стоит отрицать, но процент их минимален и, чаще всего, спровоцирован пациентами, которые не выполняют рекомендаций доктора в послеоперационный период.

Поэтому резюмирую: зигома – это обычный имплантат, он просто чуть длиннее, потому что у нас скула немного выше и до нее надо достать. Протокол установки тот же самый. Но здесь важно, чтобы доктор владел технологией. К сожалению, пока за Уралом этой техникой владеют единицы и важно попасть к достаточно опытному врачу. Мы такие операции проводим уже много лет.

— Через сколько можно полноценно пользоваться новыми зубами?

— Обычно интеграция и стабилизация скулового имплантата происходит в течение 6 месяцев. Полгода пациент находится на щадящей диете – без откусывания твердых продуктов, поскольку должны быть исключены чрезмерные точечные нагрузки. Как только имплантаты интегрируются, пациент может перейти на обычную твердую пищу. Но на этапе становления имплантата пациент должен нам помочь.

— А если в процессе эксплуатации произойдет поломка с конструкции? Насколько это критично, фатально? Поддается ли это ремонту?

— Сломать, конечно, можно все, что угодно. Но протезы, которые прикручены к имплантатам, ремонтируемы. Более того, если неприятность с конструкцией (протез треснул, лопнул, сломался) произошла в гарантийный срок, и если дефект обусловлен прочностью конструкции, это, безусловно, устраняется.

И даже если что-то случилось позже, человек, например, поскользнулся, ударился – это не катастрофа, все можно починить, причем не обязательно только у нас. Даже что-то произойдет в другом городе или другой стране – человек может обратиться в клинику и ему это ликвидируют в любой лаборатории. И стоит это недорого. От тысячи-полутора тысяч рублей — в зависимости от того, насколько большой скол, трещина. Главное понимать, что все ремонтируется и восстанавливается.

— Николай Юрьевич, а если пациент хочет приехать из другого региона?

— Значительная доля наших пациентов – иногородние, поэтому мы предусмотрели все для их удобства: не надо бегать по городу и искать, где сдать анализы, получить консультацию «узкого» специалиста, получить допуск от терапевта на операцию – все можно сделать у нас в клинике. Тут же можно остановиться на время операции и послеоперационный период – в нашем комфортном стационаре. У нас хорошая кухня для пациентов, удобные палаты. Нет никаких причин для беспокойства и суеты.

Записаться на прием к Николаю Юрьевичу Макриди, а также узнать обо всех возможностях имплантации можно по телефону: +7 (383) 388-72-91.

«Клиника Пасман»,

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