18.12.2020
21:40
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Без рубрики
Именное поздравление от Деда Мороза
В этом году Дед Мороз не сможет прийти в гости, зато может отправить именное видеопоздравление!
Порадуйте своих детей!
Поднимите себе настроение!
Под бой курантов, у нарядной елки настоящий румяный Дед Мороз поздравит вас и ваших детей С НОВЫМ ГОДОМ!
Стоимость услуги от 300 рублей.
Продолжительность — до 5 минут.
Заявки принимаются до 22 декабря 2020 г. с 10.00 ч. — 18.00 ч.
по телефону: 8(924) 361-15-05
Счастливого Нового Года!
Источник: Госцирк РС(Я)
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+7 (999) 174-67-82
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