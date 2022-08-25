Именитый якутский боксер был сам не свой на Спартакиаде сильнейших в Казани…

В среду, 24 августа, в четвёртый день боксерского турнира в рамках первой Всероссийской Спартакиады прошли четвертьфинальные поединки в категориях до 54 кг у женщин и до 51 кг, 57 кг и 63,5 кг у мужчин — передает Sportyakutia.ru.

Якутскую школу бокса на Спартакиаде представляет единственный его представитель Евгений Мартынов. Его соперником в весовой категории до 51 на стадии четвертьфинала стал Игорь Царегордцев.

Встреча двух призеров прошлого чемпионата России в рамках Спартакиады сильнейших завершилась в пользу боксера из Татарстана.

Якутянин, как нам показалось, был сам не свой в этом поединке. Во всяком случае, не продемонстрировал и половины того, на что действительно он способен. Мартынов заметно уступал сопернику в скорости, точности ударов, гибкости мышления может быть. Да и желания, рвения в третьем раунде вырвать во чтобы то победу мы почему-то не увидели от Жени.

МУЖЧИНЫ. Д0 51 КГ

Володя Мацаканян (Московская область) раздельным решением судей со счётом 4:1 выиграла у Баира Батлаева (Республика Бурятия);

Ахтем Закиров (Новосибирская область) единогласным решением судей одержал победу над Артуром Нагапетяном (Москва);

Эдмонд Худоян (Челябинская область) единогласным решением судей одолел Шамиля Котлубаева (Республика Татарстан);

Игорь Царегородцев (Республика Татарстан) единогласным решением судей оказался сильнее Евгения Мартынова (Санкт-Петербург).