Именитый футболист поздравил родню в Якутске

Нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный 10 номер (ЦСКА 91 номер) поздравил двух братьев Заболотных, футболистов, из Якутска, своего полного тёзку Антона Заболотного 91 номер команды РССШФ «Якутия» (27.08.2012 г.р.) и его брата Сергея Заболотного известного городского футболиста, игрока команды «Дохсун» (01.09.2004 г.р.)



Оба мальчика, являются детьми​ известного в Якутске телеведущего, экс-директора телеканала РЕН ТВ-Якутск, многодетного отца, Микаэла Заболотного.

Видеообращение от 1 сентября 2022 г. и фото братьев

Биография

Заболотный, Антон Константинович (подробно в Википедии )

Родился в латвийском Айзпуте[4]. Отец родился в Рубежном Луганской области, обучался в лётной академии, занимался волейболом, стал военным. Мать в молодости занималась спринтерским бегом. Антон в детстве жил во многих городах, дольше всего в Липецке. С пяти до семи лет занимался акробатикой.

Клубная карьера

Начал заниматься футболом в СДЮШОР липецкого «Металлурга», первый тренер Олег Криволуцкий. В возрасте 13 лет перешёл в школу ЦСКА[5], тренеры Николай Козлов и Андрей Плахетко. В молодёжном первенстве дебютировал 14 марта 2008 в домашней игре с «Шинником», в 2008—2010 годах сыграл 41 матч, забил 11 голов. 25 ноября и 8 декабря 2009 был в заявке на матчи Лиги чемпионов 2009/10 против «Вольфсбурга»[6] и «Бешикташа»[7]. В январе 2010 на своём первом предсезонном сборе в ЦСКА забил гол «Ксамаксу». Весной из-за травмы не смог дебютировать в премьер-лиге и до конца сезона выступал на правах аренды за клуб ФНЛ «Волгарь-Газпром» Астрахань — 16 игр, 6 голов. Далее отдавался в аренду в клубы ФНЛ «Урал» Екатеринбург (2011 — 21 игра, 6 мячей) и «Динамо» Брянск (2012 — 13 игр, 2 гола). Летом 2012 перенёс операцию на колене[8]. В первой половине сезона 2012/13 провёл 8 матчей, забил два гола в молодёжном первенстве за ЦСКА. В начале 2013 года был на просмотре в «Крыльях Советов»[9], но перешёл в ФК «Уфа», за 1,5 сезона в первенстве ФНЛ сыграл 30 матчей, забил 4 гола. Летом 2014 появлялась информация о том, что Заболотного могут арендовать «Тюмень»[10] или «Сахалин»[11], но в сентябре 2014 он перешёл в воронежский «Факел». В первенстве ПФЛ 2014/15 в 19 матчах забил 10 голов. В первой половине сезона 2015/16 в ФНЛ в 18 играх забил один гол, в январе из-за недостатка игровой практики[12] был отдан в аренду в клуб «Тосно», за который до конца сезона забил 4 гола в 10 матчах.

Перед сезоном 2016/17 подписал с «Тосно» полноценный контракт. По итогам сезона стал лучшим бомбардиром клуба, вышедшего в премьер-лигу — 16 голов в 32 матчах. В осенней части чемпионата 2017/18 в 19 играх забил 4 гола. 9 декабря 2017 года появилась информация, что Заболотный подписал контракт с петербургским «Зенитом» сроком на 3,5 года; сумма трансфера составила около 1,5 млн евро[13]. Через три дня о трансфере было объявлено официально[14]. Дебютировал 22 января в матче сбора в ОАЭ против «Копенгагена», в котором забил гол. Официальный дебют состоялся 15 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в гостевом матче против «Селтика» (0:1). 13 мая забил первый гол за клуб в матче последнего тура чемпионата России против «СКА-Хабаровска» (6:0). В сезоне 2018/2019 на последних минутах встречи с «Ахматом» при счёте 0:1 отдал голевой пас на Себастьяна Дриусси. Эта ничья досрочно сделала «Зенит» чемпионом России.

Перед сезоном 2019/20 появилась информация, что «Зенит» хочет отдать Заболотного в аренду. Назывались клубы «Уфа» и «Сочи», но игрок отказывался уходить с понижением зарплаты.[15][16] Был включён в заявку команды ПФЛ «Зенит-2» и 16 июля дебютировал в матче против «Мурома».[17] В 2019 году в матче с «Долгопрудным» забил свой дебютный мяч за «Зенит-2».

В августе 2019 года расторг контракт с «Зенитом» по обоюдному согласию и подписал двухлетний договор с «Сочи»[18]. В сезоне 2019/20 сыграл 21 матч, забил 5 мячей.

31 мая 2021 года было объявлено о переходе Заболотного в ЦСКА на правах свободного агента[19]. В дебютном матче 25 июля забил единственный гол в ворота «Уфы» в стартовом туре чемпионата России[20]. 23 октября забил тысячный гол ЦСКА в чемпионатах России[21].

Карьера в сборной

Выступал за юношескую сборную России до 19 лет, а также за молодёжную сборную России[22].

16 августа 2017 года попал в расширенный состав сборной России для участия в учебно-тренировочном сборе в Новогорске. В сентябре главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал игрока в сборную на товарищеские игры против Республики Корея и Ирана[23][24]. К этому моменту 26-летний Заболотный сыграл за всю карьеру в российской Премьер-лиге 11 матчей и забил три мяча. Дебютировал за сборную 7 октября в матче против Республики Корея, заменив на 80-й минуте Фёдора Смолова[25].

10 сентября 2018 года в товарищеском матче против Чехии забил свой первый гол за сборную.