Им покорилась безымянная высота Оганьинского хребта

«Почти год готовились к поездке, собирали информацию… И воплотили в реальность идею восхождения на одну из самых высоких горных вершин в одном из арктических улусов, с отметкой выше 2000 метров и поставить стелу в честь воинов Великой Отечественной войны.», — делится своими впечатлениями о поездке первый заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Иннокентий Михайлович Андросов.

29 июля 2020 группа из 10 человек, в составе профессиональной команды спасателей ГБУ РС (Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)» выехала из Якутска. По пути на место восхождения, в селе Уолба Таттинского улуса спасателей встретили главы Баягинского и Уолбинского наслегов Таттинского улуса. Вспомнили пятерых братьев Малгиных, их мать, Февронью Николаевну Малгину, которая потеряла сыновей в годы войны. С пожеланием успешного восхождения выполнен обряд благословения. К штурмовой группе подключился представитель от Баягинского наслега — Номогон Оруннаах Дедюкин, учитель школы.

Покорив вершину, участники экспедиции остановились у подножия горы Оганькинского хребта на территории Томпонского улуса. Здесь в полной боевой готовности расположилась десантная группа для обеспечения безопасности во главе с начальником ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)» Михаилом Вячеславовичем Шестаковым.

29 июля был солнечный день, перед восхождением И.М. Андросовым был проведен национальный обряд «Алгыс», посвященный братьям Малгиным. Затем молодые новобранцы Службы спасения Якутии дали торжественную клятву спасателей.

Подъемом на вершину руководил опытный альпинист-спасатель первого класса Роман Крутихин. Так, на высоте 2409 метров над уровнем моря спасателями была установлена памятная стела в честь пятерых солдат-братьев Малгиных.

Иннокентий Михайлович делится впечатлениями от поездки:

Большую половину территории республики занимает горная местность. Поэтому одной из направлений спасательных работ является обеспечение боевой подготовки и постоянной готовности спасателей на проведение спасательных работ в труднодоступных условиях горной местности. В этом году один из таких сборов приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, вместе с тем было принято общее решение восхождение на одну из самых высоких горных вершин в одном из арктических улусов, с отметкой выше 2000 метров и поставить стелу в честь воинов Великой Отечественной войны.

В рамках подготовки было поддержано единогласное мнение посвятить восхождение в памяти пятерых братьев Малгиных, уроженцев Баягинского наслега Таттинского улуса. Службой спасения был заранее составлен состав участников, инструкторов, подготовлена стела из легких материалов, подготовили специальную надпись. И нашими альпинистами был выбран маршрут — безымянная господствующая высота Оганьинского хребта с отметкой 2409 метров, на 663 км. ФАД «Колыма».

Восхождение выполнено по плану, участники показали хорошую подготовку на проведение спасательных работ в условиях гор. Молодые спасатели приняли клятву спасателя прямо на высоте. И самое главное — установлена стела, посвященная братьям Малгиным.

Я вдвойне рад тому, что оказался в составе группы и покорил одну из самых высоких горных вершин наряду с молодыми спасателями.

Воспользуясь случаем, выражаю огромную благодарность тем, кто поддержал идею – покорить одну из самых высоких горных вершин в одном из арктических улусов и установить памятную стелу — председателю Госкомобеспечения Республики Саха (Якутия) Д.Н. Лепчикову, начальнику «Службы спасения» Республики Саха (Якутия) М.В. Шестакову и спасателям, вместе с которыми нам удалось штурмовать эту высоту и благополучно вернуться в Якутск, преодолев весь этот путь.