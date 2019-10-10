Илья Степанов объяснил, почему покинул мэрию Якутска

SakhaLife сообщал, что Илья СТЕПАНОВ, всего месяц поработав начальником Департамента по взаимодействию с общественностью и СМИ мэрии Якутска, оставил свой пост.

Ньюсмейкер прокомментировал свой уход ТайгаПост следующим образом:

— Я вообще ушел из мэрии, потому что люди иногда уходят. Причина проста: предпочел другую работу. Подводных камней нет никаких. Дико извиняюсь, что так скучно ответил, мог бы придумать что-нибудь про происки рептилоидов с планеты Нибиру, но нет.

Далее Илья Степанов пояснил, что станет фрилансером, поработает над несколькими проектами, которые ему интересны.

34-летний Илья Степанов трудовую деятельность начал в 2004 году. После окончания Иркутского государственного университета кафедры журналистики работал редактором телевизионных программ, ведущим корреспондентом информационного агентства SakhaNews, заместителем главного редактора газеты «Молодежь Якутии», заместителем главного редактора газеты «АиФ на Севере», в пресс-службе АКБ «Алмазэргиэнбанк» и в коммерческих структурах. В феврале возглавил портал One click, а 9 сентября был назначен руководителем Департамента по связям с общественностью и СМИ мэрии Якутска. И вот, ушел из мэрии, став фрилансером.