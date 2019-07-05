Илья Чукалин рассказал о тонкостях получения президентского гранта

В рамках «Гражданского форума-2019», посвящённого Году консолидации в РС(Я), в Общественном центре г. Якутска состоялся семинар «Как получить грант Президента Российской Федерации на реализацию социального проекта в 2019 году». Руководитель Фонда президентских грантов РФ Илья Чукалин поприветствовал всех участников форума, подчеркнув значимость такого мероприятия для реализации государственной политики в области поддержки общественных инициатив.

«Республика Саха (Якутия) является самым крупным регионом России, и здесь, на Гражданском форуме, мы с удовольствием наблюдаем вашу активную работу, обмен опытом, дискуссии для обозначения главных приоритетов государственной политики. Мы видим, что главное богатство Якутии – это люди. Вы полны идей и предложений во благо развития родного края и всей страны. Гражданский форум подтверждает, что здесь живут граждане с активной жизненной позицией, которые генерируют и реализуют действительно интересные и нужные проекты. Мы уверены, что такая позиция позволит нам добиться еще больших результатов», – отметил Илья Чукалин.

Он рассказал участникам про деятельность Фонда президентских грантов РФ, как за два с половиной года была проведена огромная работа и достигнуты существенные результаты. Так, на сегодня финансовая поддержка Фонда президентских грантов реализуется по 12-и направлениям. Кроме этого представлено направление поддержки молодых талантов. За более чем два с половиной года в конкурсах по разным направлениям приняли участие более 19 тыс. некоммерческих организаций, это 9 % от всех зарегистрированных НКО России. Из более 40 тыс. проектов, поступивших на рассмотрение, было одобрено 8 500 работ на рекордную сумму 18 млрд рублей. Второй конкурс этого года подразумевает поддержку на 4,5 млрд рублей.

Илья Чукалин призвал общественность активно принимать участие в конкурсах, дал советы и ответил на вопросы участников. В рамках «Гражданского форума» для участников также предусмотрены тренинги по оформлению заявок на конкурсы президентских грантов.