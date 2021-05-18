Илон Маск и певица Граймс получат подарки из Якутии

Уникальные подарки приготовлены для передачи Илону Маску и Юсаку Маэдзаве от творческого обьединения «Кындыкан». Американскому инженеру и японскому предпринимателю приготовлены национальные ножи, камзолы и украшение.

Национальные ремни с серебряными бляхами и вставками на коже ручной работы выполнены мастер-ювелиром компании «Киэргэ» Русланом Неустроевым. Один ремень оформлен с сакральными национальными узорами «Ус кут», второй «Дьөһөгөй». Натуральные кожаные ремни предоставлены компанией «Мурал».

Якутские ножи предоставлены компанией «Сахабулт». Рукоятку из бивня мамонта сделала мастерская подарков «Мамонт» (директор Александр Илларионов). Каждая резная вставка символизирует космическую тематику «SpaceX», несет благословление на полет, а также напоминание о том как хрупок мир и осваивая космос необходимо хранить баланс.

Дизайнер Лариса Артемьева изготовила два камзола — наймэке, украшенные сакральными северными узорами, а рукодельница Светлана Кузьмина нанесла бисерную вышивку. Это стилизованные одеяния из современных тканей, но с национальными узорами, вышивкой и бисером.

Кроме того, для подруги Илона Маска канадской певице Граймс подготовлено эксклюзивное серебряное ювелирное украшение от компании «Золотник» и национальное долганское головное украшение.

«Благодаря этому «лунному» хайпу мы хотим привлечь внимание к культуре и традициям коренных малочисленных народов, открыть миру нового героя юкагирку Кындыкан и сохранить языки народов Крайнего Севера», — считает автор проекта Маргарита Попова.

Напомним, что для привлечения внимания якутскому проекту «Кындыкан» Маргарита Попова принимает участие в конкурсе dearMoon, главный приз которого — полет на Луну на борту космического аппарата компании SpaceX. Маргарита Попова дошла до третьего этапа предрегистрации на полет. В случае непрохождения в финал на Луну будет отправлена кукла — символ проекта «Кындыкан». Творческое объединение «Кындыкан» благодарит всех, кто участвовал в реализации подарков.