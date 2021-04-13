Илон Маск едет в Оймякон!

Символично в День космонавтики в Доме дружбы народов участники акции «Наймэке на Луну» были свидетелями того, как Илон Маск и Юсуку Маэдзава уезжают в самую холодную точку мира — Оймякон!

Акция «Наймэке на Луну» была подготовлена с целью участия народов Якутии в международном проекте «Dear Moon» в рамках космического полета, запланированного на 2023 г.

В подарок организаторам проекта «Dear Moon» Юсуку Маэдзава и Илону Маску отправятся национальные ножи, ремень и наймэке — мужской летний кафтан.

Все подарки символичны и несут послание народов Севера о том, что меняя этот мир, нужно не забывать оберегать его первозданность.

Кроме того, каждый участник акции мог отправить свое личное письменное послание Юсуку Маэдзава и Илону Маску.

Цель акции — рассказать мировой общественности о культуре КМНС и донести послание народов Севера о необходимости сохранять баланс между потреблением природных ресурсов и прогрессивным созданием технологий.

Маргарита Попова, основатель проекта «Кындыкан»:

— «Наймэке на Луну» — это акция, проведенная в рамках народного проекта «Кындыкан». Главной миссией «Кындыкан» является объединение северных народов под собирательным образом персонажа, а также возможность для КМНС быть услышанными в современном мире и обратить внимание на проблему, что угрожает полным исчезновением северных народов.

В данный момент я являюсь потенциальным участником первого гражданского полета на Луну в конкурсе «Dear Moon». Это также является частью плана по повышению узнаваемости нашего проекта «Кындыкан», что даст больше возможностей для успешной реализации главной миссии.

Наша сверхзадача — создать образ “Арктической Покахонтас” и популяризировать его на международном уровне. Ведь наша история и культура должны стать достоянием всего мира!

Проект «Кындыкан» поэтапный. И одним из направлений реализации проекта является создание игрового приложения с героиней Кындыкан.

Есть успешный мировой опыт создания подобного проекта — видеоигра Never Alone, которая обладает различными мировыми высокими наградами и признаниями, что подтверждает запрос от целевой аудитории на истории коренных жителей.

В рамках мероприятия была организована фотовыставка образов северных народов в «В поисках Кындыкан», а также в формате шоу-программы была представлена идея значимого для коренных малочисленных народов Севера проекта «Кындыкан».

Проект поддержали местные предприниматели, в том числе компания “Сибойл”, которая запустила акцию “Заправляем до Луны”. 1% с каждой заправки в “Сибойл” пойдет на реализацию проекта “Кындыкан”.

Венцом мероприятия стал момент передачи фигур Юсуку Маэдзава и Илона Маска главе муниципального района «Оймяконский улус (район)» Иннокентию Сивцеву для отправления в самую холодную точку планеты.

Завершилась акция массовым танцевальным флешмобом всех участников и гостей мероприятия под звуки национального музыкального мотива народов Севера.

Председатель Комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) ГОЛОМАРЕВА Елена Христофоровна:

Было такое время, когда мы все мечтали быть космонавтами. И вот сегодня дан старт большому проекту, благодаря которому у нас появилась возможность возвысить буквально до Луны нашу культуру и наши традиции. КМНС готовы принять непосредственное участие в мероприятиях, и мы очень надеемся, что это поможет реализоваться молодому поколению представителей народов Севера. Я желаю успехов «Кындыкан» и от всей души приветствую этот значимый для нас проект!

Руководитель аппарата-заместитель Главы городского округа «город Якутск» Руслан Тимофеев:

Мы уделяем внимание креативным проектам, которые продвигают наш город, нашу республику, наш народ. Я знаю, Маргарита Попова — это человек дела, который всегда достигает поставленных целей. Мы верим в реализацию этого проекта и хотим пожелать развития и широкой известности «Кындыкан». Со своей стороны мы готовы оказать максимальную поддержку, которая необходима.

Якутский регги-исполнитель KITJAH:

Меня тронула до глубины души история маленькой девочки Кындыкан и ее сила духа. К проекту «Кындыкан» я записал трек про северную девушку, который изначально был просто для души, а затем перерос в часть большого события народов Севера. В словах песни я описал образ Кындыкан как девушки, у которой глаза цвета северного сияния, она двигается как вольный ветер и танцует танец хэдьэ.

Профессор Исторического факультета СВФУ, представитель коренного народа Севера Анатолий Алексеев:

Я преподаю этнографию, историю Якутии и историю культуры Циркумполярного мира. Я тунгус, шаманист, помощник великого шамана. Мы, люди традиционной культуры, коренные жители Севера. Наша культура и наша жизнь пронизаны духовностью. Многие шаманы и я в том числе уже не раз посещали космическое пространство на астральном уровне. Поэтому для нас Луна — это не что-то неизвестное, а это наше место. В проекте «Кындыкан» я участвую как духовный помощник. И мы будем помогать проекту до конца. В случае полета Маргариты на Луну, мы сделаем все, чтобы отправление и возвращение прошли успешно.

Продюсер и участник дуэта электронной музыки «Uraan» Айтал Алексеев: