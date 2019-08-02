АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
18
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  63.83
 70.47
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
02.08.2019, 13:20
Общество
Ильин день — приметы, что можно и нельзя делать сегодня 2 августа
02.08.2019, 13:08
Общество
Поздравляем Ризвана Зейналова с юбилеем!
02.08.2019, 13:02
Официально
О временном (плановом) ограничении холодного водоснабжения в Якутске
02.08.2019, 13:00
Якутия
Анонс: «Прямой разговор» с Айсеном Николаевым
02.08.2019, 12:47
Финансы
Россельхозбанк поддерживает выход российских свиноводов на китайский рынок
02.08.2019, 11:41
Официально
О работе выездных касс Теплоэнергосервиса в Оймяконском районе Якутии
02.08.2019, 11:10
Официально
Где узнать о плановых работах энергетиков?
02.08.2019, 10:57
Общество
В Якутске прошел флешмоб женственности
02.08.2019, 10:54
Официально
Вакансии АО «Саханефтегазсбыт»
02.08.2019, 10:45
Происшествия
В Якутске в результате пожара погиб человек
02.08.2019, 10:40
Происшествия
Удивительный случай в Чурапчинском районе
02.08.2019, 10:38
Происшествия
Ужасное ДТП в Якутске — пострадавший в коме
02.08.2019, 10:36
Общество
Проектная деятельность смены Кампуса молодежных инноваций «Я –гражданин мира»
02.08.2019, 10:30
Официально
Дневник навигации: план перевозок июля выполнен на 110 %
02.08.2019, 10:23
Экология
Оперативная информация о лесных пожарах на 2 августа
02.08.2019, 10:17
Происшествия
Страшное ДТП в Якутске: водитель сбил мать с детьми
02.08.2019, 10:08
Общество
Пенсионер из Якутска выиграл более миллиона в лотерею!
02.08.2019, 9:11
Якутия
Источник: самолет Бе-200 не смог продолжить тушение пожаров в Якутии из-за…
02.08.2019, 9:08
Общество
В Якутске проживают 62 ветерана Великой Отечественной войны
02.08.2019, 0:41
Общество
Сегодня день рождения предпринимателя и артиста
02.08.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, пятница 2 августа 2019
01.08.2019, 23:51
Политика
Кадровые назначения Ил Дархана
01.08.2019, 20:50
Якутия
Айсен Николаев объявил на территории Якутии режим ЧС
01.08.2019, 20:25
Культура & Образование
Instagram
Ирина Нельсон и якутская группа SNOW VOICE
01.08.2019, 19:20
Официально
Путин и Трамп по телефону обсудили пожары в Сибири
01.08.2019, 19:13
Происшествия
О порядке привлечения должников по алиментам к уголовной ответственности
01.08.2019, 18:44
Якутск
В Якутске идет подготовка к 75-летию Великой Победы
01.08.2019, 18:42
Финансы
Россельхозбанк поддержал строительство крупнейшего в стране молочного комплекса полного цикла
01.08.2019, 18:38
Экономика
Дмитрий Садовников проверил ход капремонта в Якутске
01.08.2019, 18:13
Красота & Здоровье
В рамках всероссийской диспансеризации в Якутии проходит акция #ЗдравОсмотр
01.08.2019, 17:13
Официально
График плановых работ энергетиков на 2 августа
01.08.2019, 17:12
Якутия
Айсен Николаев прокомментировал ситуацию с лесными пожарами
01.08.2019, 17:11
Якутия
Дмитрий Садовников проинспектировал объекты капитального ремонта Якутска
01.08.2019, 16:12
Общество
Сотрудники АО «Саханефтегазсбыт» допущены ко следующему этапу «МИНИСТРа»
01.08.2019, 16:11
Экология
В Якутии начался прием заявлений на выдачу лицензий на охоту
01.08.2019, 16:09
Красота & Здоровье
Акция: в аэропорту «Якутск» можно пройти бесплатный медосмотр
01.08.2019, 14:53
Якутск
В Строительном округе стартует акция «Собери ребенка в школу» -2019
01.08.2019, 14:49
Происшествия
О кризисе с лесными пожарами в Якутии: новые данные
01.08.2019, 14:32
Происшествия
Якутянин попался при угоне «Жигулей»
01.08.2019, 14:32
Происшествия
В Хангаласском улусе ищут утонувшего мужчину
01.08.2019, 14:28
Культура & Образование
9 молодых деятелей культуры Якутии отправятся на «Тавриду-Арт»
01.08.2019, 12:55
Происшествия
Страшная авария произошла в Якутии из-за водки
01.08.2019, 12:23
Происшествия
Пожар на 202 мкр. в Якутске
01.08.2019, 12:22
Официально
Испытания газопровода на улице Петра Алексеева
01.08.2019, 12:14
Экономика
Проведите свадьбу своей мечты в туристическом комплексе Орто Дойду!
01.08.2019, 11:59
Происшествия
ДТП в Якутии — опрокинулся микроавтобус с пассажирами
01.08.2019, 11:54
Происшествия
В Якутске раскрыта кража в ресторане
01.08.2019, 11:40
Экономика
«Якутскэнерго»: личный кабинет – это экономия времени, прозрачность расчетов и комфорт для потребителей
01.08.2019, 11:26
Общество
В Якутии продолжается сбор средств пострадавшим от наводнения в Иркутской области
01.08.2019, 11:13
Общество
В исправительной колонии Якутии состоялся турнир по футболу среди осужденных
01.08.2019, 11:02
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: Представительство Калининградской области при Правительстве России  
01.08.2019, 10:54
Политика
Устойчивое развитие Арктических территорий обсудили Айсен Николаев и Николай Корчунов
01.08.2019, 10:20
Финансы
Обменяй монеты в Алмазэргиэнбанке и выиграй призы!
01.08.2019, 10:13
Происшествия
В Якутии полыхают 14 лесных пожаров
01.08.2019, 9:45
Официально
АО «Саханефтегазсбыт» вновь снижает цены в южной группе районов Якутии
01.08.2019, 9:13
Происшествия
График плановых работ энергетиков на 1 августа
01.08.2019, 9:11
Происшествия
Якутянин взорвал машину знакомого из мести
01.08.2019, 0:40
Культура & Образование
Сегодня день рождения руководителя, модельера и режиссера
01.08.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, четверг 1 августа 2019
31.07.2019, 23:51
Происшествия
Найдено тело второй девочки, утонувшей на Лене в Еланке
31.07.2019, 18:54
Судебная хроника
Житель Мирнинского района Якутии осужден за убийство
31.07.2019, 18:49
Путешествия
Как недорого отдохнуть в Казани?
31.07.2019, 18:22
Якутск
Резонанс
В мэрии Якутска обсудили инциденты с пассажирами в автобусах
31.07.2019, 17:57
Якутск
Депутаты Гордумы предлагают разработать программу летних детских лагерей
31.07.2019, 17:48
Происшествия
МВД: Разыскивается Дмитрий Матаннанов
31.07.2019, 17:45
Якутия
Фотофакт
Якутянка с двумя детьми добыла медведя?
31.07.2019, 17:40
Якутия
В Якутии на борьбу с лесными пожарами привлекут местное население
31.07.2019, 17:37
Экономика
«Сахатранснефтегаз» с 1 августа объявляет «Прощеные дни»
31.07.2019, 17:20
Судебная хроника
Прокуратура через суд отменила выделение мэрией земли «ЯкутСтройСити»
31.07.2019, 17:11
Экономика
Ленское ЛПУМГ начало пусконаладочные работы на объектах энергетики
31.07.2019, 17:00
Экология
Леонардо Ди Каприо включился в борьбу с лесными пожарами в Сибири
31.07.2019, 16:52
Происшествия
Cдай оружие – получи деньги!
Общество
2 августа 2019, 13:20
7783

Ильин день — приметы, что можно и нельзя делать сегодня 2 августа

Сегодня, 2 августа, отмечается Ильин день — в этот праздник почитают пророка Илью. Образ пророка на Руси тесно переплетался с божеством, покровительствовавшим у язычников плодородию, грому и дождю.

Справка:

День пророка Илии отмечают жители окрестностей горы Кармель — христиане, иудеи и мусульмане, которые почитают эту гору «святым местом» — на ней, согласно Священному Писанию, он скрывался, молился и победил жрецов Ваала. Власть пророка Илии над дождём и засухой признавалась в Греции и на Ближнем Востоке, где зародился его крестьянский культ. Эти представления связаны со свидетельствами Библии.

Пророк Илья в славянской народной традиции — повелитель грома, небесного огня, дождя, покровитель урожая и плодородия. Илья — «грозный святой».

Согласно славянским народным легендам, опирающимся на книжную (библейскую, богомильскую) традицию, Илья был взят живым на небо. До 33 лет Илья сидел сиднем и был исцелён и наделён огромной силой ходившим по земле Богом и Николаем Чудотворцем (ср. Богатырь), после чего был вознесён на небо (орлов.), ср. былинный сюжет об Илье Муромце. Святой ездит по небу на огненной (золотой) колеснице

Ильин день — один из крупнейших и особо почитаемых общерусских народных праздников. В отличие от многих других крупных праздников, в Ильин день не совершалось сколь бы то ни было значительных обрядов; в то же время к нему приурочено множество верований, мифологических представлений, календарных и хозяйственных примет, запретов и т. п.

Отмечать этот праздник начинали ещё с его кануна — особое значение придавалось четвергу и пятнице на неделе, предваряющей праздник перед Ильиным днём, когда в некоторых местностях пекли обрядовое печенье, или с Мари́ны лазо́ревой, когда переставали заниматься полевыми работами. Кроме того, накануне Ильина дня предпринимали разнообразные меры предосторожности, чтобы защитить свой дом, хозяйство и посевы от ливня, града или молнии. В Ильин день была категорически запрещена любая работа, так как считалось, что она не принесёт никакого результата и может разгневать Илью-пророка, который жестоко наказывал за непочтительное отношение к своему празднику.

Одним из наиболее заметных событий дня была братчина, или «мольба» — коллективная трапеза, объединявшая жителей соседних сёл и связанная с жертвенным закланием животного «Илье». Основными организаторами и участниками братчины выступали мужчины. Заканчивались подобные братчины гуляньями молодёжи: играми, хороводами, песнями и плясками.

Ильин день считался календарной границей лета («Илья лето кончает»), когда в природе появлялись первые признаки осени и изменение в поведение зверей и птиц, меняется погода: «До Ильина дня и под кустом солнце сушит, а после Ильина дня и на пустоши роса не обсыхает». Болгары в Страндже говорили, что в этот день Илья надевает первый из своих 7 кожухов и поворачивается в сторону зимы, а в России считалось, что «на Илью до обеда лето а после обеда осень».

Считалось, что в ночь на Илью бывает «воробьиная» или «рябиновая» ночь, когда всю ночь сверкают молнии и раздаются оглушительные раскаты грома, а испуганные птицы мечутся и натыкаются на разные предметы.

Народный православный праздник Ильин день имеет свои приметы, традиции и обычаи. В этот день сочетаются и языческие обряды, и церковные.

У людей с древних времен сохранилось множество примет, которые передавались из поколения в поколение и дошли до наших дней.

Ильин день: Приметы

На Ильин День обязательно просили хорошей погоды и богатого урожая. Если долго не было дождя — у Ильи просили обильные осадки, если осадков выпало слишком много, то просили немного солнца и даже небольшой засухи.

На Илью молятся и просят о благополучии в доме. А если кто-то из родственников или друзей болеет, то просят здоровья для этого человека.

В Церкви на службах читаются божественные литургии, а также устраивается крестный ход. Огородники приносят в церковь семена, чтобы освятить их и положить начало будущего хорошего урожая.

В каждом доме принято устраивать большую трапезу. За длинным столом собираются соседи, родственники, друзья, а нередко воссоединялось и несколько сел. Хозяйки пекут круглые лепешки, тушат баранину и свинину, пекут хлеб. На Ильин День уделяют внимание бездомным людям и тем, кто нуждается в еде или деньгах.

  • Если в этот день выпало много дождя, значит в текущем году будет немного пожаров.
  • Если слышался очень сильный гром, значит в течение года будут частые головные боли.
  • Считалось, что после 2 августа ни комары, ни мухи уже не будут кусать.
  • С Ильина Дня ночь становится длиннее.
  • На Илью очень сильно менялась погода. Так, утром может быть лето, а уже после обеда начаться золотая дождливая осень.
  • В этот день прислушивались к грому, если он глухой — то жди дождь, если звонкий, то будет ливень.
  • На Ильин день нельзя формировать стог, считалось, что его спалит пожар.
  • С Ильина Дня можно было собирать горох.
  • На Ильин День делали заговоры на семена — тогда и урожай на следующий год будет качественным и объемным.

Ильин день: Традиции

Одной из самых известных и важных традиций является то, что нельзя было купаться в водоемах. А если на улице шел дождь, то никто не выходил из дома. Эта традиция связана больше с языческими временами. По поверью в воду проникает всякая нечистая сила, поэтому попадать под нее или погружаться в водоемы нельзя было. Иначе скот может не пережить год, а хозяин останется без урожая и пропитания. Вообще с этого дня считалось, что водоемы уже будут холодными и никто больше в них купаться не должен.

Несмотря на то, что в этот день не принято работать, все же 2 августа, если не было дождя, а бывало это редко, заготавливали различные травы и растения: бессмертник, василек, душицу, календулу, кориандр, малину, овес, ромашку и другие.

Ильин день: Обычаи

Во всех преданиях описывалось, что Илья-пророк выражает Божий гнев. Его карающая справедливая десница наказывала духов тьмы, а особенно злых демонов. По верованию людей, вся нечистая сила спасается от его молниеносных стрел, превращаясь не только в диких зверей (зайцев, лисиц) и пресмыкающихся, но и в домашних: собак, кошек и прочих.

Потому-то 2 августа появился обычай не выпускать на улицу собак и кошек и не впускать домашних любимцев, чтобы духи тьмы, нашедшие укрытие в них и спасающиеся от стрел, не пробрались в жилище, и в дом не попала молния, предназначенная для них.

Крестьяне доставали ружья, чтобы дать отпор нечистой силе вселившейся в волков, лис и других зверей.

Рыболовы в этот день выбрасывали пойманную во время грозы рыбу с красными глазами, веря, что в ней нашли временное пристанище черти.

Ильин день: Обряды

Во время грозы запрещалось находиться под деревом, под сосной с 2-мя верхушками, бегать по улице, громко говорить, петь, кричать, стрелять. Бабушки учили внуков при грозе плотно закрывать двери, занавешивать окна, перед иконой зажигать или лампадку, или свечу (крещенскую или четверговую); перекрестить себя и все вокруг, умоляя Илью-пророка избавить их семью от трясучего грома, от летучей стрелы.

На голове при этом охранительном обряде обязательно должен был быть платок. Чтобы сохранить от молнии свои жилища и дворы, поля, скот, крестьяне окуривали всё ладаном в вечернее время перед днем Ильи.

Источник: https://sakhalife.ru/2-avgusta-ilin-den-primetyi-tradicii-chto-nelzya-delat/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
27.07.2019, 12:48
Происшествия
В Якутии произошло смертельное ДТП
28.07.2019, 15:52
Происшествия
Страшная трагедия в Якутии: найдено тело ребенка в реке
28.07.2019, 15:50
Общество
Фотофакт
В Якутске заработал ресторан KFC
30.07.2019, 15:54
Судебная хроника
Эксклюзив
Дело Гоголева-Карамзина-Самсоновой: новости из суда (как это было)
01.08.2019, 12:55
Происшествия
Страшная авария произошла в Якутии из-за водки
28.07.2019, 15:49
Происшествия
На Еланке пропали дети
29.07.2019, 22:43
Общество
SOS
В Якутске срочно требуется кровь для девушки в реанимации
31.07.2019, 18:22
Якутск
Резонанс
В мэрии Якутска обсудили инциденты с пассажирами в автобусах
01.08.2019, 12:23
Происшествия
Пожар на 202 мкр. в Якутске
30.07.2019, 9:47
Судебная хроника
Суд признал мэрию Якутска виновной
31.07.2019, 17:48
Происшествия
МВД: Разыскивается Дмитрий Матаннанов
28.07.2019, 20:53
Происшествия
Уникальные фотографии последствий взрыва газа в Якутске
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
02.08.2019

Поздравляем Ризвана Зейналова с юбилеем!

Официально
02.08.2019

Вакансии АО «Саханефтегазсбыт»

Происшествия
02.08.2019

Удивительный случай в Чурапчинском районе

Происшествия
02.08.2019

Ужасное ДТП в Якутске — пострадавший в коме

Официально
02.08.2019

Дневник навигации: план перевозок июля выполнен на 110 %

Экология
02.08.2019

Оперативная информация о лесных пожарах на 2 августа

Якутия
02.08.2019

Источник: самолет Бе-200 не смог продолжить тушение пожаров в Якутии из-за…

Политика
01.08.2019

Кадровые назначения Ил Дархана