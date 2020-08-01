Ильин день 2020: приметы, что можно и нельзя делать 2 августа

2 августа 2020 года, отмечается в России Ильин день. В этот народный праздник почитают пророка Илью. Образ пророка на Руси тесно переплетался с божеством, покровительствовавшим у язычников плодородию, грому и дождю.

Справка:

День пророка Илии отмечают жители окрестностей горы Кармель — христиане, иудеи и мусульмане, которые почитают эту гору «святым местом» — на ней, согласно Священному Писанию, он скрывался, молился и победил жрецов Ваала. Власть пророка Илии над дождём и засухой признавалась в Греции и на Ближнем Востоке, где зародился его крестьянский культ. Эти представления связаны со свидетельствами Библии.

Пророк Илья в славянской народной традиции — повелитель грома, небесного огня, дождя, покровитель урожая и плодородия. Илья — «грозный святой».

Согласно славянским народным легендам, опирающимся на книжную (библейскую, богомильскую) традицию, Илья был взят живым на небо. До 33 лет Илья сидел сиднем и был исцелён и наделён огромной силой ходившим по земле Богом и Николаем Чудотворцем (ср. Богатырь), после чего был вознесён на небо (орлов.), ср. былинный сюжет об Илье Муромце. Святой ездит по небу на огненной (золотой) колеснице

Ильин день — один из крупнейших и особо почитаемых общерусских народных праздников. В отличие от многих других крупных праздников, в Ильин день не совершалось сколь бы то ни было значительных обрядов; в то же время к нему приурочено множество верований, мифологических представлений, календарных и хозяйственных примет, запретов и т. п.

Отмечать этот праздник начинали ещё с его кануна — особое значение придавалось четвергу и пятнице на неделе, предваряющей праздник перед Ильиным днём, когда в некоторых местностях пекли обрядовое печенье, или с Марины лазоревой, когда переставали заниматься полевыми работами. Кроме того, накануне Ильина дня предпринимали разнообразные меры предосторожности, чтобы защитить свой дом, хозяйство и посевы от ливня, града или молнии. В Ильин день была категорически запрещена любая работа, так как считалось, что она не принесёт никакого результата и может разгневать Илью-пророка, который жестоко наказывал за непочтительное отношение к своему празднику.

Одним из наиболее заметных событий дня была братчина, или «мольба» — коллективная трапеза, объединявшая жителей соседних сёл и связанная с жертвенным закланием животного «Илье». Основными организаторами и участниками братчины выступали мужчины. Заканчивались подобные братчины гуляньями молодёжи: играми, хороводами, песнями и плясками.

Ильин день считался календарной границей лета («Илья лето кончает»), когда в природе появлялись первые признаки осени и изменение в поведение зверей и птиц, меняется погода: «До Ильина дня и под кустом солнце сушит, а после Ильина дня и на пустоши роса не обсыхает». Болгары в Страндже говорили, что в этот день Илья надевает первый из своих 7 кожухов и поворачивается в сторону зимы, а в России считалось, что «на Илью до обеда лето а после обеда осень».

Считалось, что в ночь на Илью бывает «воробьиная» или «рябиновая» ночь, когда всю ночь сверкают молнии и раздаются оглушительные раскаты грома, а испуганные птицы мечутся и натыкаются на разные предметы.

Народный православный праздник Ильин день имеет свои приметы, традиции и обычаи. В этот день сочетаются и языческие обряды, и церковные.

У людей с древних времен сохранилось множество примет, которые передавались из поколения в поколение и дошли до наших дней.

Ильин день 2020: Приметы

На Ильин День обязательно просили хорошей погоды и богатого урожая. Если долго не было дождя — у Ильи просили обильные осадки, если осадков выпало слишком много, то просили немного солнца и даже небольшой засухи.

На Илью молятся и просят о благополучии в доме. А если кто-то из родственников или друзей болеет, то просят здоровья для этого человека.

В Церкви на службах читаются божественные литургии, а также устраивается крестный ход. Огородники приносят в церковь семена, чтобы освятить их и положить начало будущего хорошего урожая.

В каждом доме принято устраивать большую трапезу. За длинным столом собираются соседи, родственники, друзья, а нередко воссоединялось и несколько сел. Хозяйки пекут круглые лепешки, тушат баранину и свинину, пекут хлеб. На Ильин День уделяют внимание бездомным людям и тем, кто нуждается в еде или деньгах.

Если в этот день выпало много дождя, значит в текущем году будет немного пожаров.

Если слышался очень сильный гром, значит в течение года будут частые головные боли.

Считалось, что после 2 августа ни комары, ни мухи уже не будут кусать.

С Ильина Дня ночь становится длиннее.

На Илью очень сильно менялась погода. Так, утром может быть лето, а уже после обеда начаться золотая дождливая осень.

В этот день прислушивались к грому, если он глухой — то жди дождь, если звонкий, то будет ливень.

На Ильин день нельзя формировать стог, считалось, что его спалит пожар.

С Ильина Дня можно было собирать горох.

На Ильин День делали заговоры на семена — тогда и урожай на следующий год будет качественным и объемным.

Ильин день 2020: Традиции

Одной из самых известных и важных традиций является то, что нельзя было купаться в водоемах. А если на улице шел дождь, то никто не выходил из дома. Эта традиция связана больше с языческими временами. По поверью в воду проникает всякая нечистая сила, поэтому попадать под нее или погружаться в водоемы нельзя было. Иначе скот может не пережить год, а хозяин останется без урожая и пропитания. Вообще с этого дня считалось, что водоемы уже будут холодными и никто больше в них купаться не должен.

Несмотря на то, что в этот день не принято работать, все же 2 августа, если не было дождя, а бывало это редко, заготавливали различные травы и растения: бессмертник, василек, душицу, календулу, кориандр, малину, овес, ромашку и другие.

Ильин день 2020: Обычаи

Во всех преданиях описывалось, что Илья-пророк выражает Божий гнев. Его карающая справедливая десница наказывала духов тьмы, а особенно злых демонов. По верованию людей, вся нечистая сила спасается от его молниеносных стрел, превращаясь не только в диких зверей (зайцев, лисиц) и пресмыкающихся, но и в домашних: собак, кошек и прочих.

Потому-то 2 августа появился обычай не выпускать на улицу собак и кошек и не впускать домашних любимцев, чтобы духи тьмы, нашедшие укрытие в них и спасающиеся от стрел, не пробрались в жилище, и в дом не попала молния, предназначенная для них.

Крестьяне доставали ружья, чтобы дать отпор нечистой силе вселившейся в волков, лис и других зверей.

Рыболовы в этот день выбрасывали пойманную во время грозы рыбу с красными глазами, веря, что в ней нашли временное пристанище черти.

Ильин день 2020: Обряды

Во время грозы запрещалось находиться под деревом, под сосной с 2-мя верхушками, бегать по улице, громко говорить, петь, кричать, стрелять. Бабушки учили внуков при грозе плотно закрывать двери, занавешивать окна, перед иконой зажигать или лампадку, или свечу (крещенскую или четверговую); перекрестить себя и все вокруг, умоляя Илью-пророка избавить их семью от трясучего грома, от летучей стрелы.

На голове при этом охранительном обряде обязательно должен был быть платок. Чтобы сохранить от молнии свои жилища и дворы, поля, скот, крестьяне окуривали всё ладаном в вечернее время перед днем Ильи.