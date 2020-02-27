Ил Тумэн запретил продажу снюса

На территории республики установлен запрет продажи несовершеннолетним бестабачных сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин. 26 февраля в ходе тринадцатого (очередного) пленарного заседания Госсобрания (Ил Тумэн) под председательством Петра Гоголева 26 февраля в окончательном чтении утвержден законопроект о запрете продажи несовершеннолетним бестабачных сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и его производные.

Законопроект был разработан по инициативе главы Якутии Айсена Николаева в целях защиты здоровья несовершеннолетних от «инновационных никотиносодержащих продуктов», являющихся альтернативой курению табака, в том числе бестабачных сосательных или жевательных смесей, и по своей сути которые относятся к суррогатным продуктам и реализуются как аналог снюса, оборот которого на территории Российской Федерации запрещен.

Проектом республиканского закона введен запрет продажи несовершеннолетним бестабачных сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин, на территории республики.

За нарушение запрета законом установлена административная ответственность. Полномочия по рассмотрению административных правонарушений по нарушению запрета оборота на территории Республики Саха (Якутия) несовершеннолетним предлагается возложить на административные комиссии.

Народные депутаты республики по итогам рассмотрения данного вопроса проголосовали за принятие закона в окончательном чтении.

Заместитель председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам семьи и детства Валерий Лютый в перерыве пленарного заседания в ходе пресс-подхода подчеркнул, что данный закон необходимо было принять в скорейшие сроки для защиты здоровья детей от тех угроз, которые возникли из-за недобросовестных предпринимателей.

Он напомнил, что ранее данные никотиносодержащие бестабачные сосательные и жевательные смеси, аналоги снюса, которые наносят ущерб здоровью, официально продавались в магазинах республики.

Парламентарий отметил, что от граждан республики поступали многочисленные обращения и жалобы, которые и стали основой законопроекта.

Он подчеркнул, что благодаря принятию законопроекта будут приниматься административные меры в отношении нарушителей.