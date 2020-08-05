Ил Тумэн выразил надежду на устойчивость тандема с исполнительной властью



В ходе встречи и.о. председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрей ТАРАСЕНКО и председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Петр ГОГОЛЕВ обсудили основные направления взаимодействия между правительством и парламентом республики.



Среди ключевых направлений отмечена реализация национальных проектов, стратегических указов главы Республики Саха (Якутия) и исполнение плана по восстановлению экономики после пандемии.

«Сейчас как никогда важно, чтобы исполнительная и законодательная ветви власти работали вместе чётко и слаженно. Мы должны преодолеть экономические последствия пандемии, поддержать предприятия, людей. А именно сократить безработицу, обеспечить рост реальных зарплат, снизить уровень бедности, создать рост розничного товарооборота», – отметил Андрей Тарасенко.



В свою очередь, Пётр Гоголев подчеркнул, что парламент республики VI созыва смог наладить результативное и плодотворное сотрудничество с исполнительной властью. Он выразил надежду, что дальнейшая работа будет продолжаться в устойчивом тандеме, что позволит принимать эффективные и оперативные решения.

Андрей Тарасенко выразил уверенность в результативном взаимодействии с депутатским корпусом при решении общих задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ и главой Якутии Айсеном НИКОЛЕВЫМ.



