Ил Тумэн выражает глубокое соболезнование Анатолию Добрянцеву

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование первому заместителю Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) пятого созыва, председателю общественной организации РС(Я) «Потомки государевых ямщиков», президенту Ассоциации оленеводов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Анатолию Анатольевичу ДОБРЯНЦЕВУ, всем родным и близким в связи с кончиной горячо любимой матери, ветерана труда, мать-героини ДОБРЯНЦЕВОЙ (ЕМЕЛЬЯНОВОЙ) Антонины Семеновны.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.

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