Ил Тумэн выражает глубокое соболезнование

Государственное Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) выражает чувства глубокого соболезнования народному депутату IV созыва Государственного Собрания (Ил Тумэн), первому руководителю общественной организации женщин-парламентариев Винокуровой Оксане Александровне, всем родным и близким по поводу скоропостижной кончины любимого мужа, отца и деда, доктора медицинских наук, заслуженного врача Республики Саха (Якутия), Почетного гражданина Оленекского эвенкийского национального района, торакального хирурга высшей категории

ВИНОКУРОВА

Иннокентия Иннокентьевича.

Парламент Якутии разделяет горечь утраты и скорбит вместе с Вами.

Справка:

Винокуров Иннокентий Иннокентьевич, доктор медицинских наук, до последних дней своей жизни работал заведующим торакально-хирургическим отделением НПЦ «Фтизиатрия» Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), главным внештатным торакальным хирургом МЗ РС(Я).

Окончив медико-лечебный факультет Якутского государственного университета, трудовую деятельность начал в 1976 г. в должности хирурга Оленекской районной больницы, где проработал до 1980 г.

В 1980–1982 гг. – учеба в клинической ординатуре II Московского медицинского института по хирургии.

С 1982 г. по 1985 г. – главный врач Оленекской ЦРБ. По его инициативе в районе были открыты поликлиника и детская молочная кухня, внедрены сложные гинекологические операции и операции в органах брюшной полости.

С 1985 по 1994 г. – хирург ЯНИИТ. Впервые им был внедрен в Республике Саха (Якутия) метод одномоментной резекции на обоих легких через грудину. Метод реампутации главного бронха с трансстернального трансперикардиального и правового бокового доступов. Впервые им были внедрены видеотораскоскопические операции на легких.

С 1996 г. работал в должности заведующего легочно-хирургическим отделением НПЦ «Фтизиатрия», совмещая с должностью заместителя главного врача по лечебной работе, с 2001 г. заведующий хирургическим отделением, совмещая обязанности старшего научного сотрудника.

С 2012 по 2016 год работал доцентом кафедры анатомии человека медицинского института Северо-Восточного Федерального университета. Его ученики работают ведущими хирургами республики.

В 1994 г. защитил в г. Москве кандидатскую диссертацию на тему «Особенности клиники и тактики хирургического лечения больных с туберкулезом легких на Севере».

В 2011 г. защитил в г. Новосибирске докторскую диссертацию на тему: «Туберкулемы легких в условиях региона Крайнего Севера, на примере Якутии».

Автор 98 научных статей, 2 монографий, 4 патентов РФ, 6 методических рекомендаций и пособий для врачей.

Иннокентий Иннокентьевич талантливый писатель, член Союза писателей России, автор ставших популярными романов: «Любовь в яранге», «Предки якутов», а последний роман «Золотая империя тунгусов «Айсин Гуру» он завершил на днях и собирался выпустить в этом году.