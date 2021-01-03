03.01.2021
12:25
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Некролог

Ил Тумэн выражает глубокие соболезнования

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной кавалера ордена «Знак Почёта», заслуженного работника народного хозяйства Якутской АССР, депутата Верховного Совета Якутской АССР трёх созывов, заместителя Председателя Совета Министров Якутской АССР (1984-1990), ветерана Сибирского отделения Российской академии наук Василия Игнатьевича Федорова.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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