Ил Тумэн внес предложения вице-спикеру Госдумы

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей ЕРЕМЕЕВ 1 декабря встретился с заместителем председателя Госдумы РФ Анной Кузнецовой по вопросам социальной сферы, детства и материнства. Участие во встрече приняла председатель постоянного комитета Ил Тумэна по делам семьи и детства Алёна АТЛАСОВА.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили предложения, которые могут быть решены на федеральном уровне. В первую очередь, это включение детской онкологии в федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Спикер якутского парламента Алексей Еремеев отметил, что в Республике Саха (Якутия) ежегодно онкологические заболевания выявляются в среднем у 12 детей на 100 тысяч детского населения. Он добавил, что в целях совершенствования системы оказания медицинской помощи в рамках национального проекта «Здравоохранение» распоряжением правительства Якутии утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Саха (Якутия) на 2019-2024 годы».

«Между тем, указанная региональная программа не учитывает детское население Республики Саха (Якутия) и не охватывает детей с онкологическими заболеваниями, равно как и федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», — подчеркнул Алексей Еремеев.

В целях создания условий для решения проблем, с которыми сталкиваются дети с онкологическими заболеваниями, Ил Тумэн в лице Алексея Еремеева предложил включить детскую онкологию в федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В числе проблем — отсутствие сертифицированного хирурга — детского онколога, условий для проведения лучевой терапии и контрольных обследований, а также перебои с обеспечением детей с онкологическими заболеваниями необходимыми лекарствами.

Анна Кузнецова поддержала необходимость решения данного вопроса на федеральном уровне. Вице-спикер Госдумы отметила, что будет создана рабочая группа, которая займется выработкой комплекса мер по решению данной проблемы.