Ил Тумэн внес изменения в закон «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе»

В рамках повестки XXXVI (внеочередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) 18 апреля 2022 года рассмотрен проект регионального закона № 401-6 «О внесении изменений в Закон РС (Я) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)».

Законопроект был разработан по законодательной инициативе Правительства Республики Саха (Якутия).

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев сообщил, что данный законопроект был рассмотрен на расширенном заседании комитета 15 апреля.

Проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон РС (Я) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» разработан в целях приведения норм Закона РС (Я) от 5 февраля 2014 года «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» в соответствие с федеральным законодательством.

Пунктом 25 статьи 1 Федерального закона от 29 ноября 2021 года № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» (далее — Федеральный закон № 384-ФЗ) внесены изменения в пункт 1 статьи 138.1 «Субсидии федеральному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации» Бюджетного кодекса Российской Федерации, исключены слова «а также при предоставлении грантов федеральным государственным учреждениям из бюджетов субъектов Российской Федерации». В этой связи часть 1 статьи 30 «Субсидии федеральному бюджету из государственного бюджета» Закона приводится в соответствие с нормами пункта 1 статьи 138.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В соответствии подпунктом «д» пункта 32 статьи 1 Федерального закона № 384- ФЗ статья 217 «Сводная бюджетная роспись» Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнена новым 10 пунктом (вступившим в силу с 1 января 2022 г.) о том, что законами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, регулирующими бюджетные правоотношения (за исключением закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, закона субъекта Российской Федерации о бюджете территориального государственного внебюджетного фонда и муниципального правового акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете), могут предусматриваться дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон (решение) о бюджете в соответствии с решениями руководителя финансового органа (руководителя органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом) и (или) могут предусматриваться положения об установлении указанных дополнительных оснований в законе (решении) о бюджете. В связи с этим статью 58.1 «Внесение изменений в сводную бюджетную роспись государственного бюджета в соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в закон Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете» Закона предлагается дополнить частью 3 соответственно, положения которой распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Пункт 5 части 1 статьи 58.1 Закона предлагается уточнить, исключив отдельные положения, в связи с осуществлением с 2022 года части выплат отдельным категориям граждан через Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 года № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (отдельные меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации; выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций).

Часть 1 статьи 58.1 Закона дополняется новым случаем о возможности внесения изменений в сводную бюджетную роспись государственного бюджета в соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в закон Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете, предусмотренным пунктом 11. Необходимость внесения дополнения обусловлена тем, что в реализации мероприятия «Развитие рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания, оказываемых поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Республики Саха (Якутия), но не участвующими в выполнении государственного задания (заказа), при предоставлении социальных услуг по индивидуальной программе получателям социальных услуг» участвуют поставщики социальных услуг разной формы: юридические лица, индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации.

Выплата компенсации производится в соответствии с приказами министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 31 мая 2021 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на оказание социальных услуг в стационарной форме в Республике Саха (Якутия) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям», от 7 июня 2021 г. «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на оказание социальных услуг в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому в Республике Саха (Якутия) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям».

Гражданин — получатель социальной услуги в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг вправе выбрать любую организацию, состоящую в реестре поставщиков социальных услуг в Республике Саха (Якутия), вне зависимости от организационно-правовой формы, в связи с чем, точное планирование по видам расходов 600 и 800 невозможно.

Часть 2 статьи 33 «Субвенции местным бюджетам из государственного бюджета» закона приведена в соответствие с нормами пункта 5 статьи 140 «Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации» Бюджетного кодекса Российской Федерации.

На основании статьи 78 «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам» Бюджетного кодекса Российской Федерации в законе приводятся в соответствие пункт 15 части 2 статьи 51 «Внесение проекта закона Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)», пункт 4 части 2 статьи 55 «Рассмотрение во втором и в третьем (окончательном) чтениях проекта закона Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете на очередной финансовый год и плановый период».

В соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 184.1 «Общие положения» Бюджетного кодекса Российской Федерации в пункте 6 части 2 статьи 53 «Рассмотрение в первом чтении проекта закона Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете на очередной финансовый год и плановый период» закона уточнена формулировка условно утверждаемых расходов в объеме общего объема расходов государственного бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

Кроме того, в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, внутренний финансовый аудит — в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита. В связи с этим пункт 10 статьи 41 «Бюджетные полномочия Правительства Республики Саха (Якутия)» закона признается утратившим силу, из бюджетных полномочий Правительства Республики Саха (Якутия) исключаются полномочия Правительства Республики Саха (Якутия) по организации внутреннего государственного финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

По итогам рассмотрения закон принят в окончательном чтении.