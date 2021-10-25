Ил Тумэн утвердил проект бюджета Якутии на 2022 год в первом чтении

В ходе пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) 21 октября парламентарии в режиме первого чтения рассмотрели законопроект «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», утвердив основные параметры главного финансового документа республики.

Доходы бюджета Якутии на 2022 год планируется в размере 232 млрд 243,8 млн. рублей, на 2023 год – 234 млрд 946,9 млн. рублей, на 2024 год – 192 млрд 511,3 млн. рублей. При этом общий объем расходов на 2022 год оценивается в размере 233 млрд 92,3 млн. рублей, на 2023 год – 235 млрд 795,4 млн. рублей, на 2024 год – 193 млрд 509,8 млн. рублей.

Общий объем доходов государственного бюджета в 2022 году составит 232 млрд 244 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 138 млрд 299 млн. рублей, из них налоговые доходы 124 млрд 81 млн. рублей, неналоговые доходы 14 млрд 217 млн. рублей и безвозмездные поступления 93 млрд 945 млн. рублей.

В проекте госбюджета на 2022 год учтено увеличение бюджетных ассигнований — на реализацию мер по повышению зарплаты работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в РС (Я) в сумме 417 млн 450,9 тыс. рублей (всего предусмотрено – 7 млрд 386 млн 615,2 тыс. рублей), на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного образования в сумме 314 млн 300,4 тыс. рублей (всего предусмотрено – 33 млрд 306 млн 572,7 тыс. рублей), на организацию обеспечения бесплатными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан в сумме 288 млн 390 тыс. рублей (всего предусмотрено – 700 млн 41,1 тыс. рублей), на оказание санитарно-авиационной медицинской помощи в сумме 230 млн 336,9 тыс. рублей (всего предусмотрено – 772 млн 947,1 тыс. рублей), на субсидирование межтарифной разницы организаций коммунального комплекса в сумме 1 млрд 345 млн 473,3 тыс. рублей (всего предусмотрено – 22 млрд 481 млн 36,5 тыс. рублей), на мероприятия госпрограммы «Развитие образования на государственных и официальных языках Республики Саха (Якутия)» в сумме 56 млн 400 тыс. рублей (всего предусмотрено – 56 млн 500 тыс. рублей), на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными и автономными учреждениями в сумме 1 млрд 433 млн 598,2 тыс. рублей, на софинансирование расходных обязательств городского округа «Город Якутск», возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы в сумме 150 млн рублей (всего предусмотрено – 526 млн 538 тыс. рублей) и др. Предлагается увеличить объем Резервного фонда Правительства РС(Я) в сумме 1 млрд 200 млн рублей (всего предусмотрено – 1 млрд 434 млн 174,7 тыс. рублей) с учетом мер, направляемых на обеспечения охраны здоровья граждан.

С учетом Дорожного фонда РС (Я) на 2022 год расходы Инвестпрограммы определены в размере 31 млрд 199,9 млн. рублей, на 2023 год – 36 млрд 341,2 млн. рублей, на 2024 год – 10 млрд 164,5 млн. рублей. На 2022 год запланировано строительство, реконструкция и приобретение 53 объектов, из них переходящих 49 объектов, вновь начинаемых 4 объекта. При этом планируется ввести в эксплуатацию 26 объектов и 2,5 км. автодорог в 2022 году.

Объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2022 год составит 84 млрд 110 млн. рублей.

Размер дефицита государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2022 год запланирован в объеме 849 млн. рублей, на 2023 год – 849 млн. рублей и на 2024 год – 999 млн. рублей. Размер дефицита бюджета на 2022 – 2024 годы соответствует ограничениям, установленным Бюджетным Кодексом РФ.

В ходе рассмотрения проекта госбюджета на 2022 год народные депутаты Якутии задали ряд вопросов министру финансов Якутии Валерию Жондорову, представлявшему законопроект.

Феодосия Габышева поинтересовалась об объемах финансирования со стороны республиканского бюджета межрегиональных проектов: научно-образовательного центра «Север: территория устойчивого развития», а также проекта «Дети Арктики», поддержанного на федеральном уровне.

Министр ответил, что данные проекты находятся на контроле, при уточнении ассигнований из федерального бюджета в рамках второго чтения будут уточнены параметры софинансирования.

Яков Ефимов поднял вопрос о территориальном планировании и предложил в 2022 году заложить средства для проведения работ в ходе второго чтения. Как подчеркнул парламентарий, недочеты в кадастровых документах и в генеральных планах населенных пунктов, мешают дальнейшему развитию инфраструктуры. Яков Ефимов напомнил, что в свое время заложенные в бюджете средства на инфраструктуру участков для многодетных семей не были полностью освоены именно из-за отсутствия кадастровых планов.

Валерий Жондоров поддержал предложение депутата о рассмотрении данного вопроса во втором чтении и напомнил, что из республиканского бюджета на данные мероприятия направляются в местные бюджеты в качестве софинансирования. Как сообщил Валерий Алексеевич, на этот вопрос обратил внимание на недавнем совещании с главами МСУ Ил Дархан Айсен Николаев.

Парламентарий Олег Пустовой поднял вопрос об обеспечении сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района чистой водой. По словам народного депутата, ООО «Титан Автотрейд» добывает золото в непосредственной близости населенного пункта. Он подчеркнул, что необходимо взять данный вопрос на контроль.

Владимир Чичигинаров задал вопрос об объеме планируемых средств, направляемых на повышение заработной платы прочей категории работников бюджетной сферы. В будущем году Правительство планирует провести индексацию на 3,6 %, а профсоюзы настаивают на повышении зарплаты прочей категории на 6%. Народный депутат РС (Я) обратил внимание на беспокойство профсоюзов о возможном кадровом дефиците, который может возникнуть из-за низкого уровня зарплаты.

Валерий Жондоров заверил, что ко второму чтению по данному вопросу будут проведены соответствующие согласительные процедуры. По словам министра, в целом на повышение зарплаты запланировано 7,5 млрд. руб., а на данную категорию работников – 1 млрд. 71 млн. руб.

Михаил Эверстов задал вопрос по ремонту региональной дороги «Яна», которая выходит на федеральную трассу «Колыма» и связывает арктические районы республики с центральной Якутией.

Далее депутаты перешли к выступлениям. Народный депутат РС (Я) Владимир Богданов в своем выступлении обратил внимание на вопросы демографии. По его мнению, несмотря на хорошие показатели Якутии по рождаемости по сравнению с другими регионами, наблюдается сокращение прироста населения к показателям 2016-2017 гг. При распределении расходов бюджета необходимо держать в приоритете социальные вопросы и демографию.

Иннокентий Романов представил предложения Вячеслава Макарова, который находится в Москве на мероприятиях по партийной линии. Молодой парламентарий обращает внимание на поддержку молодежи и предлагает сохранить в будущем году финансирование по данному направлению. Предлагается создать проектное бюро в Министерстве по делам молодежи РС(Я) для выработки предложений по эффективной молодежной политике.

Виктор Губарев в своем выступлении призвал учесть предложения Компартии в деятельности органов исполнительной власти. Народный депутат поднял вопросы авиатарифов, Северного завоза, борьбы с бедностью. Виктор Губарев предложил приравнять детей войны к ветеранам тыла. По мнению парламентария, необходимо изыскать средства в будущем году для завершения строительства логистических центров, создаваемых в Арктике.

Андрей Находкин отметил, что ежегодно выделяется огромное количество средств для развития сельского хозяйства и комплексного развития села. Председатель профильного комитета дал положительную оценку направления по новому механизму более 4 млрд.руб. напрямую селянам- товаропроизводителям. Андрей Михайлович выразил уверенность, что в бюджете будущего года в рамках второго чтения депутатский корпус совместно с Правительством Якутии обеспечит параметры финансирования не ниже уровня этого года. Депутат предлагает увеличить финансирование направлений сельского хозяйства: строительства производственных хозяйственных комплексов (животноводческие комплексы, коровники, летники, конебазы и др.); поддержки растениеводства, субсидий на молоко, с учетом перевыполнения плана заготовок; приобретения грубых кормов для районов, пострадавших от засухи. Предлагается также увеличить финансирование по госпрограммам оленеводства, рыболовства и охотничьего промысла. Парламентарий предлагает увеличить господдержку на доставку овощей и фруктов на север, на мелиорацию земель, сельхозводоснабжения. Предстоит решить вопросы поддержки коневодства, субсидирования и закупа местной мясопродукции.

Любовь Явловская отметила, что в целом по госпрограммам на 2022 год и на плановый период отмечается повышение зарплаты работников бюджетной сферы. Ежегодный прирост по фонду оплату труда составляет более 23 млрд руб. в 2022 году, более 20 млрд в 2023 году, более 23 млрд рублей в 2024 году. При этом Явловская отметила, что это преимущественно доведение зарплаты до МРОТ. В отраслях отсутствует разбивка заработной платы в зависимости от специфики направлений деятельности.

Она предложила обратить внимание на здравоохранение с точки зрения закрепления медперсонала. По данным депутата, по майским указам зафиксирована средняя зарплата на врача в размере 124 тыс. руб., однако при введении пилотного проекта перехода на новую систему оплату труда заложен 86 тыс. руб. в качестве средней зарплаты. Явловская предложила проанализировать выполнение дорожной карты по майским указам.

В завершение выступления Любовь Явловская предложила правительству предоставить план обеспечения занятости по муниципальным районам и схему повышения заработной по отраслям с разбивкой по направлениям специальностей.

Парламентарий Виктор Федоров предложил внести изменения в Стратегию социально-экономического развития РС (Я) до 2032 года с целевым видением до 2050 года, т.к. она «устарела с ее потребительским отношением к природе». «Основное богатство республики, ее конкурентное преимущество – это природа, а не природные богатства», — сказал он. Депутат поднял вопросы по процентным ставкам и долгам ГЧП. Виктор Федоров предлагает законодательно закрепить положения о защите интересов республики при реализации инвестиционных проектов.

Ко второму чтению бюджета депутат предложил учесть постановочные вопросы парламента по развитию малой авиации. Так, предлагается предусмотреть 30 млн. рублей в местные бюджеты для обеспечения взлета-посадки воздушных судов в темное время суток (светосигнальные установки), 85 млн. рублей для софинансирования содержания авиаплощадок, 250 млн. рублей в качестве субсидий для поддержки пилотных проектов для развития малой авиации, решить вопрос по обучению частных пилотов и создания технической базы для обслуживания самолетов малой авиации. Совету директоров АО «Республиканская лизинговая компания» предлагается в перечень лизинговых продуктов включить приобретение легких самолетов.