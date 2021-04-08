Ил Тумэн утвердил членов Общественной палаты Якутии

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На двадцать шестом очередном пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) 7 апреля 2021 года народными депутатами была утверждена часть состава Общественной палаты Республики Саха (Якутия) в количестве 22 человек.

Постоянным комитетом Ил Тумэна по государственному строительству и законодательству были приняты документы от тридцати пяти кандидатов в члены Общественной палаты РС (Я).

В соответствии с Регламентом Ил Тумэна путем тайного голосования парламентарии утвердили часть состава Общественной палаты в количестве 22 человек.

В Общественную палату Якутии войдут: Анжелика Андреева от Союза женских организаций, Сергей Анисимов от Якутской республиканской организации профсоюза жизнеобеспечения, Николай Барамыгин от ОО ЯРО Общества «Россия-Япония», Рина Винокурова от ОО «Союз социальных работников РС(Я)», Ульяна Винокурова от общественной организации «Якутская Арктика», Иван Горохов от Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии «Сахаада-спорт, Светлана Давыдова от РОО «Якутская медицинская палата», Иван Егоров от Профсоюза работников здравоохранения, Мария Емельянова от Комитета родителей солдат и матросов РС(Я), Августа Марфусалова от Ассоциации коренных малочисленных народов Севера РС(Я), Иннокентий Охлопков от Первичной профсоюзной организации Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия), Лариса Панькова от Профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации (якутская территориальная республиканская организация), Туйаара Пестрякова от Союза музыкальных деятелей Якутии, Сергей Расторгуев от Республиканского фонда развития культуры Якутии, Гаврил Семенов от ЯРО МООО «Российские студенческие отряды», Татьяна Скрябина от РОО «Союз табунщиков и коневодов РС(Я)», Албан Стрекаловский от Лиги отцов Якутии, Сергей Сюльский от Общественной организации «Союз эвенов Республики Саха (Якутия)», Наталья Чукавина от Ассоциации советов многоквартирных домов г. Якутска, Леонид Чусовской от Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов РС(Я), Ольга Григорьева от Ассоциации предпринимателей РС(Я) «Сделано в Якутии», Иван Христофоров от Научно-образовательного фонда поддержки молодых ученых РС(Я).

От имени Госсобрания (Ил Тумэн) Председатель парламента Петр Гоголев поздравил с утверждением членов Общественной палаты и пожелал им успешной работы на общественном поприще.

Напоминаем, Общественная палата РС(Я) состоит из 66 членов, из которых часть состава в количестве 22 человек утверждается Глава РС(Я) по представлению зарегистрированных на территории Якутии структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений, часть состава (22 членов палаты) утверждается Государственным Собранием (Ил Тумэн) по представлению зарегистрированных на территории Республики Саха (Якутия) некоммерческих организаций. Утвержденные Главой и Ил Тумэном члены Общественной палаты далее определяют оставшуюся часть состава в количестве 22 человек.