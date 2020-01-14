Ил Тумэн сократит чиновников в своем аппарате

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Петр ГОГОЛЕВ 14 января издал распоряжение о разработке плана мероприятий («дорожной карты») по сокращению численности аппарата республиканского парламента в 2020-2022 годах в целях реализации послания Главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА.

Согласно распоряжению, план мероприятий должен быть разработан и внесен на рассмотрение председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Петра Гоголева в срок до 3 февраля 2020 года.

Сокращение численности аппарата Ил Тумэна будет производиться в целях реализации послания главы Якутии Госсобранию (Ил Тумэн), снижения нагрузки на бюджет и выстраивания более эффективной работы государственного управления.

Напомним, что глава Якутии Айсен Николаев в своем ежегодном послании парламенту республики подчеркнул необходимость сокращения численности государственных и муниципальных служащих на 30% в течение трех лет, в том числе непосредственно в правительстве и парламенте республики, а также в органах местного самоуправления.

Ил Дархан отметил, что будет проведена серьезная реорганизация госучреждений, продолжится оптимизация управленческого персонала.

Напомним, что с 2020 года заявлены планы о проведении реформы в сфере госуправления по всей Российской Федерации.