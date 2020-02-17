Ил Тумэн соболезнует

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Петр Гоголев, народные депутаты Якутии выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной на 96-м году жизни участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Отечественной войны II степени, награжденного медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За победу над Японией», знаком «Гражданская доблесть», заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетного ветерана Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), почетного члена Совета старейшин города Якутска, почетного гражданина города Якутска Попова Михаила Дмитриевича.

Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с вами.