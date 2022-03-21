Ил Тумэн сэкономит на наградных золотых часах

В закон о наградах Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) будут внесены изменения

Изменения вносятся в целях оптимизации бюджетных расходов в рамках сметы Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и упорядочения наградной деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Проектом закона «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наградах Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)» предлагается изменить приложение к Почетной грамоте золотых часов на нагрудный знак.

Почетная грамота Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) учреждена для награждения граждан Российской Федерации за значительный вклад в развитие государственности, развитие парламентаризма в Республике Саха (Якутия), обеспечение прав и свобод человека и гражданина, укрепление демократии и местного самоуправления, за заслуги в области социально-экономического, научно-технического и культурного развития Республики Саха (Якутия), за плодотворную деятельность в области науки, литературы, искусства, здравоохранения, образования, молодежной политики.

Как отмечает председатель наградной комиссии, вице-спикер парламента Виктор ГУБАРЕВ, наградная комиссия тщательно рассматривает каждую представленную на награждение кандидатуру, учитывает их заслуги. «Почетная грамота – это награда Ил Тумэна, которая даже не входит в перечень государственных наград. Как правило, грамотой награждаются люди, непосредственно занимающиеся производством, имеющие успехи в культуре, искусстве. Среди награжденных доля госслужащих составляет меньше 10%. Считаю, наши труженики заслуживают достойной награды», — сказал он.

Ходатайство о награждении и наградной лист оформляются на основании решения трудового коллектива организации, решения общественной организации, а также решения регионального отделения политической партии. Решения о награждении принимаются коллегиально комиссией Ил Тумэна по наградам. Списки всех награжденных размещаются на официальном сайте парламента. Для присуждения именных премий парламента в области журналистики (имени А.П. Илларионова), в области науки и техники (имени В.П. Ларионова) создан экспертный совет. В состав экспертного совета входят известные и авторитетные ученые, в числе которых член-корреспондент РАН Михаил ЛЕБЕДЕВ, академик Академии наук РС(Я) Валерий ЛЕПОВ, доктор биологических наук Александр ИСАЕВ и другие.

Почетная грамота Ил Тумэна – это дань уважения и признательности всем работникам профильных отраслей за многолетний добросовестный труд во благо развития региона, является знаком благодарности и внимания со стороны парламента в признательность за напряженную работу в той или иной отрасли.

Проект закона планируется рассмотреть на тридцать шестом (очередном) пленарном заседании парламента Якутии 28-29 апреля 2022 года.

СПРАВКА

Мужские и женские золотые часы к Почетной грамоте Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) выполняются из золота 585 пробы, стекло сапфировое. Средний вес золота в мужских часах составляет не менее 14 граммов, в женских часах – не менее 5,5 грамма.

На лицевой стороне часов – надпись «Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республика Саха (Якутия)» и изображение Государственного герба Республики Саха (Якутия). На крышке часов – надпись «От Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)».

Почетная грамота учреждена для награждения граждан РФ за значительный вклад в развитие государственности, парламентаризма в Республике Саха (Якутия), обеспечение прав и свобод человека и гражданина, укрепление демократии и местного самоуправления и т.д.