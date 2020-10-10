Ил Тумэн рассмотрит проект бюджета Якутии на 2021 год

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Петр Гоголев 9 октября подписал распоряжение о проведении публичных слушаний на тему «О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Публичные слушания состоятся в формате видеоконференцсвязи 19 октября 2020 года в 15:00 часов.

На публичных слушаниях планируется заслушать информацию министра экономики Республики Саха (Якутия) Майи Даниловой и министра финансов Республики Саха (Якутия) Валерия Жондорова.

Публичные слушания организует постоянный комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации.

С проектом закона о государственном бюджете республики можно ознакомиться по ссылке.