Ил Тумэн рассмотрит поправки к закону Бурматова

Закон «Об ответственном обращении с животными» нуждается в корректировке. Так считают 16 депутатов Государственной Думы. Сегодня, 19 апреля, Ил Тумэн выскажет свое мнение.

16 депутатов Государственной Думы из разных фракций подали законопроект о внесении изменений в правила обращения с безнадзорными животными. Сегодня по так называемому закону Бурматова, названного по фамилии его разработчика, депутата ГД из фракции «Единая Россия» Владимира БУРМАТОВА, бездомных животных необходимо отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и выпускать в прежнюю среду, то есть на улицу.

Практика показывает, что такие собаки не становятся менее опасными. Так, 16 апреля, в Оренбурге псы разорвали ребенка. По сообщению городских властей, три из семи напавших собак прошли процедуру ОСВВ.

Один из авторов нового законопроекта, депутат Госдумы из Якутии, член фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Юрий ГРИГОРЬЕВ написал в своем телеграм-канале, что единые на всю страну правила обращения с безнадзорными животными не дают желаемого результата в разных регионах, отличающихся друг от друга географическими, климатическими и социально-экономическими особенностями.

«Законопроект разработан в целях обеспечения безопасности и законных интересов граждан, а также в целях защиты животных от незаконных действий и жестокого обращения», — заявил Юрий ГРИГОРЬЕВ.

Его однопартиец, руководитель фракции СРЗП в Ил Тумэне Софрон АФАНАСЬЕВ отреагировал на инициативу федеральных парламентариев следующим образом:

— Законодатели обратили внимание, что предлагаемые законопроектом нормы являются правом, а не обязанностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

В Якутии проводится комплекс мер по отлову собак. В 2022 году было предусмотрено выделение более 150 млн. рублей на строительство и обустройство приютов для содержания безнадзорных животных, а также на их отлов. Денежные средства предназначены в том числе на лечение и стерилизацию собак.

За 2022 год после укусов собак к врачам обратились более 600 жителей Якутска. В 2021 году в г. Якутске произошла трагедия со смертельным исходом — стая собак напала на женщину. 16 апреля 2023 года в Оренбургской области бездомные собаки растерзали восьмилетнего ребенка. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц. Но от этого собаки не перестанут нападать на людей, здесь нужен системный подход.

В апреле 2022 года народными депутатами Якутии принят закон об ответственности граждан за нарушение правил содержания домашних животных, установленных Правительством Республики, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности. Данная санкция работает в отношении владельцев собак, но если животное не имеет владельца или владелец неизвестен, то данная норма не работает.

Государство содержит агрессивных собак пожизненно. По утвержденным нормативам, содержание одной собаки в год в приюте Якутска обходится примерно в 105 тысяч рублей.

Считаю, регулярные случаи нападения бродячих собак на людей говорят о необходимости изменения законов. Здесь нужен новый подход, новые нормативно-правовые акты. Государство должно защищать своих граждан от бродячих собак и при этом ответственно обращаться с животными.

Сегодня Ил Тумэн должен высказать свое мнение по законопроекту 16-ти. В случае его принятия Госдумой следующий состав республиканского парламента разработает собственный порядок обращения с безнадзорными животными.