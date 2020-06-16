Ил Тумэн рассмотрел поправки в бюджет Якутии на 2020 год

В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) сегодня, 16 июня, в режиме видеоконференцсвязи состоялось расширенное заседание постоянного комитета парламента Якутии по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации под председательством Юрия Николаева.

В мероприятии приняли участие народные депутаты Якутии, члены правительства республики, приглашенные.

Первым пунктом повестки заседания профильного комитета был заслушан отчет об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2019 год, который представил министр финансов Якутии Валерий Жондоров.

Народный депутат Иван Данилов задал вопрос о результатах проведения оптимизации сети социальных учреждений республики.

Вице-спикер парламента Якутии Виктор Губарев уточнился о статьях расходов бюджета, касающихся совершенствования оказания медицинской помощи и развития кадровых ресурсов.

Алена Атласова напомнила о письменном запросе, поданном в адрес Правительства республики от имени постоянного комитета по делам семьи и детства, в котором запрашивается информация относительно обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям.

В качестве содокладчика выступила заместитель председателя Счетной палаты РС (Я) Ирина Басова с отчетом о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении госбюджета за 2019 год.

Парламентарий Иван Данилов попросил разъяснить ситуацию с остатками средств бюджета по итогам 2019 года, которые перешли на следующий финансовый период.

Далее был заслушан доклад министра здравоохранения Якутии Елены Борисовой об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования РС (Я) за 2019 год.

Доходы бюджета Фонда за 2019 год составили 35 млрд 791 млн 637,9 тыс. рублей, или 101% к объему доходов, утвержденному Законом о бюджете. По сравнению с 2018 годом доходы бюджета увеличились на 15,5%, или на 4 млрд 809 млн 200,9 тыс. рублей.

Расходы бюджета Фонда за 2019 год исполнены в сумме 35 млрд 743 млн 903,3 тыс. рублей, что составило 100,7 % к объему расходов, утвержденному Законом о бюджете, и 99,7 % к уточненной росписи. Расходы бюджета Фонда увеличились по сравнению с 2018 годом на 4 млрд 760 млн 149,1 тыс. рублей, или на 15,4 %.

В 2019 году удельный вес межбюджетных трансфертов, получаемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в общем объеме доходов составил 4,8 %. По сравнению с 2018 годом уменьшились на 52,5 %, или на 1 млрд 883 млн 673,9 тыс. рублей, и составили 1 млрд 701 млн 401,1 тыс. рублей, или 125,6 % к годовому объему, утвержденному Законом о бюджете.

Народный депутат Владимир Чичигинаров спросил о причинах закредитованности медицинских организаций по итогам 2019 года на сумму 1,5 млрд рублей.

По словам Елены Борисовой, основная причина – поддержание повышения заработных плат работников системы здравоохранения.

Владимир Прокопьев сообщил об обращениях граждан к народному депутату о невыплатах медицинскому персоналу обсерваторов за работу в выходные дни.

Народный депутат Виктор Федоров уточнился о данных по исполнению отдельной статьи расходов бюджета Фонда, касающейся выплат заработной платы врачей и среднего медперсонала.

Также он задал вопрос о планах по допуску к системе ОМС частных медицинских организаций.

Елена Борисова отметила, что наблюдается ежегодный рост количества частных компаний, которые работают в системе обязательного медицинского страхования. По ее словам, на сегодняшний день их количество составляет 37%, тогда как в 2018 году процент частных организаций составлял 24%.

Алена Атласова поинтересовалась показателями оказания паллиативной медицинской помощи в республике.

Парламентарий в том числе попросила расшифровать категорию иных расходов в расходной части бюджета ТФОМС.

Яков Ефимов запросил информацию о задолженности медицинских организаций за жилищно-коммунальные услуги.

Евгений Кожухов поинтересовался планами по переводу на аутсорсинг организации питания в медучреждениях.

Народный депутат Владимир Чичигинаров задал вопрос о плюсах и минусах сегодняшней системы оплаты труда в медицинских организациях.

Игорь Григорьев заострил внимание на разнице в размере заработной платы в медицинской сфере между учреждениями, расположенными в наслегах и городах.

Парламентарий Иван Данилов спросил об интеграции ТФОМС и республиканской программы развития здравоохранения.

Народный депутат Яков Ефимов коснулся темы обеспечения жильем медработников, работающих в арктических районах Якутии.

Павел Ксенофонтов попросил представить информацию о количестве высвобожденных работников в медицинской сфере в 2019 году.

Елена Голомарева поинтересовалась дальнейшими планами по развитию здравоохранения в Арктике с учетом местных особенностей.

В качестве содокладчика выступила заместитель председателя Счетной палаты РС (Я) Ирина Басова.

Народный депутат Владимир Чичигинаров в своем выступлении отметил необходимость дальнейшей активной работы по внесению изменений в систему ОМС с учетом особенных условий республики на федеральном уровне.

Далее министр финансов республики Валерий Жондоров представил проект закона «О внесении изменений в Закон РС (Я) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Законопроект предусматривает в 2020 году увеличение общего объема доходов государственного бюджета республики на 3 млрд 936,7 млн рублей и составит по прогнозным показателям 223 млрд 214,3 млн. рублей, в 2021 году – увеличение общего объема доходов на 2 млрд 38,9 млн рублей и составит 203 млрд 248,9 млн рублей, в 2022 году – увеличение общего объема доходов на 17 млрд 592 млн рублей и составит 221 млрд 55,6 млн рублей.

Общий объем расходов в 2020 году увеличивается на 5,6 млрд рублей и составит 230 млрд 375,3 млн рублей, в 2021 году – увеличивается на 2 млрд 38,9 млн рублей и составит 204 млрд 247, 4 млн рублей, в 2022 году – увеличивается на 17,6 млрд рублей и составит 222 млрд 54 млн рублей.

Дефицит государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2020 году увеличивается на 1 млрд 674, 3 млн рублей и составит 7 млрд 161 млн рублей, в 2021 и 2022 годах не меняется.

Отношение размера дефицита к сумме налоговых и неналоговых доходов в 2020 году составит 5,9%, что находится в рамках установленного ограничения 10%.

Неналоговые доходы в 2020 году увеличены на 2 млн 13 тыс. рублей в связи с поступлением средств на проведение этнологической экспертизы материалов и документаций по оценке воздействия на этнологическую среду в местах традиционного проживания и традиционной деятельности КМНС.

Прогнозные назначения на 2020 год по безвозмездным поступлениям увеличены на общую сумму 3 млрд 934 млн 639,9 тыс. рублей.

В представленном законопроекте расходы государственного бюджета в 2020 году увеличиваются на 5 млрд 610 млн 945 тыс. рублей и составят 230 млрд 375 млн 297 тысяч рублей, в том числе:

— безвозмездные поступления из федерального бюджета в сумме 3 млрд 511 млн 881 тыс. рублей, а также перемещения по ним, предусмотрены законопроектом в расходной части государственного бюджета согласно их целевому назначению;

— учтено увеличение бюджетных ассигнований по переходящим объектам и мероприятиям Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) за счет остатков средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 254 млн 885 тыс. рублей;

— в связи с поступлением средств на проведение этнологической экспертизы материалов и документаций по оценке воздействия на этнологическую среду в местах традиционного проживания и традиционной деятельности КМНС расходы соответственно увеличены в сумме 2 млн 13 тыс. рублей;

— на приоритетные направления расходов в сумме 1 млрд 622 млн 540 тыс. рублей;

— учтены перемещения бюджетных ассигнований в целях обеспечения уровня софинансирования расходных обязательств, на софинансирование которых предоставляются субсидии из федерального бюджета.

Валерий Жондоров отметил, что в Программе государственных внутренних заимствований РС (Я) на 2020 год увеличена сумма привлечения кредитов кредитных организаций на 1 млрд 419 млн 407 тыс. рублей в целях финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Соответственно сумма привлечения кредитов увеличилась до 6 млрд 785 млн 067 тыс. рублей с 5 млрд 365 млн 660 тыс. рублей.

С учетом изменения Программы государственных заимствований Республики Саха (Якутия) на 2020 год, предоставления дополнительных государственных гарантий Республики Саха (Якутия), а также с учетом пролонгации кредита АО «Авиакомпания «Якутия», обеспеченного государственной гарантией Республики Саха (Якутия) в сумме 500 млн рублей, произведен перерасчет верхних пределов государственного долга Республики Саха (Якутия), соответственно верхний предел государственного долга:

на 1 января 2021 года увеличится на 2 млрд 557 млн 816 тыс. рублей с 50 млрд 41 млн 483 тыс. рублей и составит 52 млрд 599 млн 299 тыс. рублей;

Валерий Жондоров подчеркнул, что долговая нагрузка на бюджет или отношение объема государственного долга к налоговым и неналоговым доходам в 2020-2022 годах останется в рамках установленных Бюджетным кодексом РФ и Долговой политикой Республики Саха (Якутия) ограничений.

Далее парламентарии задали докладчику и представителям отраслевых министерств свои вопросы.

Народный депутат Гаврил Алексеев заострил внимание на серьезном недостатке финансирования по субсидиям организациям коммунального комплекса.

Нюргуяна Захарова спросила о влиянии распространения коронавирусной инфекции на прогноз поступления собственных доходов в бюджет Якутии.

По словам министра финансов республики Валерия Жондорова, при выявлении объема выпадающих доходов в бюджете региона можно рассчитывать на их возмещение из федеральной казны.

Парламентарий Нюргуяна Захарова также задала вопрос о ситуации по выплатам заработной платы работникам бюджетной сферы.

Виктор Губарев спросил о сумме средств, направленных на заключение социальных контрактов с людьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, в рамках борьбы с бедностью в регионе.

Также он попросил разъяснить целенаправленность средств в объеме 28 млн рублей, выделенных на развитие опорных населенных пунктов в Арктике.

Народный депутат Елена Голомарева поинтересовалась планами по созданию Центра помощи гемодиализным больным в Вилюйской группе районов.

Она также подняла проблему повышения авиатарифов на перелеты в арктические районы республики. Парламентарий озвучила факты повышения цен на овощи в Момском районе.

Виктор Федоров задал вопрос о возможности исполнения протокольных решений, сделанных по итогам прошлой корректировки госбюджета республики.

Парламентарий Юрий Баишев поинтересовался о возможности внесения изменений в инвестиционную программу бюджета РС (Я).

Он также задал вопрос о возмещении госбюджетом республики суммы снижения собственных доходов государственных бюджетных учреждений в связи с простоем в период распространения коронавирусной инфекции.

Евгений Перфильев спросил о сумме расходов республики на организацию всеобщего голосования 1 июля по поправкам в Конституцию РФ.

Парламентарий также поинтересовался мерами поддержки для организаций, осуществляющих межрайонные пассажирские перевозки, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.

Народный депутат Александр Слоик подчеркнул сложную финансовую ситуацию ресурсоснабжающих организаций в связи со снижением платежей от населения в период пандемии и нехватки средств от государственного субсидирования организаций коммунального комплекса.

Иван Данилов задал вопрос о критериях формирования списка системообразующих предприятий республики, которым будет оказана помощь в связи с распространением коронавируса.

В качестве содокладчика итоги экспертизы данного законопроекта представила заместитель председателя Счетной палаты РС (Я) Ирина Басова.

Далее состоялись выступления народных депутатов Якутии – выступили Владимир Чичигинаров, Елена Голомарева, Алена Атласова, Яков Ефимов, Андрей Находкин.

Далее были рассмотрены поправки в проект закона «О внесении изменений в Закон РС (Я) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

От Правительства РС (Я) были внесены на рассмотрение 48 поправок. По предложению парламентариев, они были приняты.

От народных депутатов республики были внесены на рассмотрение 14 поправок. По результатам обсуждений часть из них была снята инициаторами, по некоторым поправкам сделаны протокольные поручения, внесены изменения в решение комитета, несколько поправок отклонены.

По итогам голосования было решено рекомендовать законопроект к принятию.

Четвертым пунктом повестки расширенного заседания бюджетного комитета Ил Тумэна был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона РС (Я) «О порядке безвозмездной передачи объектов государственной собственности РС (Я) в муниципальную собственность и объектов муниципальной собственности в государственную собственность РС (Я)».

Законопроект представил и.о. министра имущественных и земельных отношений Якутии Павел Иванов.

Далее парламентарии рассмотрели проект Постановления Госсобрания (Ил Тумэн) «О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2018-2020 годы».

Законопроект представил и.о. министра имущественных и земельных отношений Якутии Павел Иванов.

Вопросы докладчику задал народный депутат Виктор Федоров.

Парламентарии также заслушали отчет о результатах приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) за 2019 год, который представил и.о. министра имущественных и земельных отношений Якутии Павел Иванов.

Вопросы докладчику задал народный депутат Виктор Федоров, который также в своем выступлении отметил недовыполнение плана приватизации.

С отчетом о деятельности Счетной палаты Республики Саха (Якутия) за 2019 год выступил председатель Егор Марков.

Уточняющие вопросы задали Виктор Федоров и Иван Данилов.

В своем выступлении парламентарий Виктор Федоров отметил неудовлетворительную работу Счетной палаты РС (Я).

Последним пунктом повестки расширенного заседания был рассмотрен проект Постановления Госсобрания (Ил Тумэн) «О внесении изменений в Постановления Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я) от 21 ноября 2019 года №328 «О поручении Счетной палате РС (Я) на 2020 год».