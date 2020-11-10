Ил Тумэн рассмотрел кандидатуру Михаила Никифорова на должность зампреда

В рамках XXI (очередного) пленарного заседания парламента Якутии VI созыва под председательством Петра Гоголева 10 ноября 2020 года рассмотрен проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) «О даче согласия Главе Республики Саха (Якутия) на назначение Михаила Никифорова на должность зампреда правительства Республики Саха (Якутия)».

Кандидатуру Михаила Никифорова представил глава Якутии Айсен Николаев.

Он сообщил, что Михаил Викторович Никифоров родился 5 января 1971 года в с. Сунтар Сунтарского района Якутской АССР.

В 1995 году окончил Челябинский государственный агроинженерный университет по специальности «электрификация и автоматизация сельского хозяйства», квалификации «инженер-электрик», в 2000 году Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление», квалификации «менеджер».

Общий трудовой стаж составляет более 28 лет, из них стаж работы в системе органов государственной власти республики и местного самоуправления — более 19 лет.

Никифоров непосредственно принимал участие в становлении органов местного самоуправления. В 2000 году был избран на должность главы администрации Сунтарского улуса Республики Саха (Якутия), с 2003 по 2007 год — глава муниципального образования «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия). С 2007 по 2010 год работал руководителем Департамента по вопросам местного самоуправления Администрации Президента и Правительства РС (Я).

В 2010 году назначен заместителем министра имущественных отношений Республики Саха (Якутия). В целях реализации государственной политики в сфере управления государственным имуществом и земельных отношений под его руководством велась работа по совершенствованию системы управления государственным имуществом, повышению качества корпоративного управления акционерными обществами с участием Республики Саха (Якутия), оптимизации государственной собственности, оказанию методической, практической и консультационной помощи органам местного самоуправления Республики Саха (Якутия), осуществлению взаимодействия и сотрудничества с федеральными и республиканскими органами исполнительной власти. Благодаря продуманным, планомерным действиям, четкому и грамотному руководству, специалистами Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) выполнялась системная работа по проведению государственной политики Республики Саха (Якутия) по эффективному управлению государственной собственностью.

В должности вице-премьера он курирует вопросы комплексного развития села, аграрной политики и развития агропромышленного комплекса, традиционных отраслей Севера, рыбохозяйственного комплекса, развития арктических и северных территорий Республики Саха (Якутия), развития предпринимательства и туризма, государственного регулирования торговой деятельности, общественного питания и ветеринарии.

Все эти вопросы имеют огромное значение для жителей республики. Михаил Никифоров является опытнейшим руководителем, и сделает все для того, чтобы они поступательно развивались. За полгода работы уже появились первые результаты, подчеркнул Ил Дархан.

В содокладе председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев отметил, что кандидатура Михаила Никифорова рассмотрена на совместном заседании постоянных комитетов Госсобрания (Ил Тумэн) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации; по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры; по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии, по селу и аграрной политике, по вопросам коренных малочисленных народов Севера и Арктики и расширенном заседании комитета по государственному строительству и законодательству. «Постоянный комитет по строительству и законодательству рекомендует Государственному Собранию (Ил Тумэн) рекомендует дать согласие Главе Республики Саха (Якутия) на назначение Михаила Никифорова на должность заместителя Председателя Правительства республики», — заключил Алексей Еремеев.

Напомним, Михаил Никифоров был назначен исполняющим обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), и освобождён от должности заместителя министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) 24 июля 2020года.

Решение о даче согласия будет принято по итогам тайного голосования в соответствие со статьей 86 Регламента Государственного Собрания (Ил Тумэн).

Справочная информация:

Михаил Викторович Никифоров родился 5 января 1971 года в с. Сунтар, Сунтарского района ЯАССР. Образование высшее, в 1995 г. окончил Челябинский государственный агроинженерный университет по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», по квалификации – инженер-электрик. 2000 году окончил Российскую академию государственной гражданской службы при Президенте Российской Федерации, по специальности «Государственное и муниципальное управление», по квалификации – менеджер.

Трудовая деятельность: 1992-2000 гг. – Слесарь КИП и П 3 разряда Объединения «Якутмебель», главный энергетик ГПО «Сахамебель», главный инженер ГУП «Сахамебель им. В.Г.Павлова». 2000-2003 гг. – Глава Администрации Сунтарского улуса. 2003-2007 гг. – Глава Муниципального образования «Сунтарский улус». 2007-2010 гг. – Руководитель Департамент по вопросам местного самоуправления Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).

Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2010 года № 87, назначен заместителем министра имущественных отношений Республики Саха (Якутия).

Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 21 мая 2011 года № 678, назначен заместителем министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).