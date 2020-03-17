Ил Тумэн рассмотрел экологическую ситуацию в бассейне реки Вилюй

Ил Тумэн контролирует ход реализации рекомендаций парламентских слушаний «Об экологической ситуации в бассейне реки Вилюй»

В Государственном Собрании (Ил Тумэн) 17 марта 2020 года состоялись парламентские слушания на тему «О ходе реализации рекомендаций парламентских слушаний «Об экологической ситуации в бассейне реки Вилюй».

Напоминаем, 27 ноября 2018 года Ил Тумэном по итогам парламентских слушаний были приняты рекомендации, адресованные органам государственной власти, министерствам и ведомствам, АК «АЛРОСА», о принятии мер необходимых для ликвидации последствий загрязнения водных объектов рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй, для недопущения впредь таких случаев, влияющих на состояние экологической ситуации, о необходимости проведения комплексного научного исследования экологического состояния вилюйской группы улусов и здоровья населения, о разработке и реализации программы «Чистая вода» для строительства водозаборов и установке очистительных сооружений в населенных пунктах, расположенных в бассейне реки Вилюй.

Парламентские слушания вел председатель постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир ПРОКОПЬЕВ.

В парламентских слушаниях приняли участие спикер парламента Якутии Петр ГОГОЛЕВ, председатели постоянных комитетов Юрий НИКОЛАЕВ, Андрей НАХОДКИН, Алена АТЛАСОВА, Евгений ПЕРФИЛЬЕВ, Феодосия ГАБЫШЕВА, Игорь ГРИГОРЬЕВ, народные депутаты, представители правительства, руководители профильных министерств и ведомств, представители вилюйской группы улусов, научной и экологической общественности Якутии.

С докладами выступили заместитель председателя правительства РС(Я) Денис БЕЛОЗЕРОВ, заместитель генерального директора АК «АЛРОСА» (ПАО) Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ, вице-президент Академии наук РС (Я) Андрей МАТВЕЕВ, заместитель министра здравоохранения РС(Я) Марина МАКСИМОВА, генеральный директор НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)» Сергей МЕСТНИКОВ.

Как сообщил Денис Белозеров, на сегодняшний день Академией наук РС(Я) совместно с Минобрнауки РС(Я), Минэкологии РС(Я) и с участием профильных научных учреждений республики разработана и утверждена Программа комплексных научных исследований экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения, проживающего на данной территории. Проект программы 5 марта был рассмотрен на заседании Экологического совета при Главе Республики Саха (Якутия). В целях реализации данного мероприятия заключено трехстороннее соглашение между Правительством республики, АК «АЛРОСА» (ПАО) и НКО «Целевой фонд будущих поколений», согласно которому на реализацию программы комплексных научных исследований АК «АЛРОСА» выделяет 138 млн. рублей.

По результатам комплексных научных исследований будут даны рекомендации по улучшению состояния пойменных экосистем реки Вилюй и ее притоков, будет разработан комплекс медико-социальных мероприятий по оздоровлению населения и определение альтернативных источников водоснабжения населенных пунктов в долине реки Вилюй и ее притоков.

Заместитель председателя правительства Денис Белозеров также проинформировал, что вопрос о разработке государственной программы Республики Саха (Якутия) «Реабилитация природной среды и здоровья населения вилюйской группы улусов на 2019-2023 годы» будет рассматриваться по результатам комплексных научных исследований.

Кроме того, докладчик подробно рассказал о реализации программы «Развитие систем водоснабжения Вилюйской группы улусов на 2019-2024 годы». Предварительный общий объем финансирования Программы в 2019-2024 годах за счет всех источников составит порядка 2 миллиарда рублей. Подтвержденные источники — за счет средств Фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия), формируемых за счет средств АК «АЛРОСА». Иными источниками являются муниципальный бюджет, внебюджетные источники.

В программу «Развитие систем водоснабжения вилюйской группы улусов на 2019-2024 годы» включены мероприятия по проведению геолого-разведочных работ по поиску подземных вод в следующих населенных пунктах: село Сунтар, с. Сарданга, с. Устье, с. Туойдах, Эльгяй, Кутана, Шея, Кюндяе, Кюкяй Сунтарский улус, с. Сюльдюкар Мирнинский район, село Верхневилюйск, с. Харыялах, Хоро, Балаганнах, Хомустах Верхневилюйского улуса и село Тосу Вилюйского улуса. Коллегией Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики предлагается рассмотреть вопрос включения в данную программу мероприятий по Кобяйскому улусу.

Заместитель генерального директора АК «АЛРОСА» Алексей Дьячковский отчитался перед депутатами по исполнению каждого пункта рекомендаций парламентских слушаний. По его словам, 11 пунктов рекомендаций адресованных компании выполнены в полном объеме или уже реализуются, кроме пункта о возмещении ущерба, нанесенного водным объектам, водным биологическим ресурсам рек Ирелях, Малая Ботуобуйа и Вилюй, так как не наступили юридические условия. АК «АЛРОСА» (ПАО) намерена софинансировать через Фонд будущих поколений в размере 833 млн. руб. программу по обеспечению чистой питьевой водой населения бассейна реки Вилюй в 2019-2023 гг.

Кроме того, компания профинансирует проведение комплексных научных исследований экологического состояния вилюйской группы улусов. Алексей Дьячковский проинформировал, что в сентябре 2019 года было подписано трехстороннее соглашение с Правительством Якутии и Целевым фондом будущих поколений РС(Я) о финансировании научных исследований в размере 138 млн. рублей, из которых в декабре уже была проплачены 30% работ в размере 41 млн. 400 тыс. руб.

Вице-президент Академии наук РС (Я) Андрей Матвеев также рассказал о подписании трёхстороннего соглашения между Правительством Якутии, НО «Целевой фонд будущих поколений» и АК «АЛРОСА» для реализации программы «Комплексные научные исследования экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения, проживающего на этих территориях на период 2020-2023 годы». Программа исследований актуализирована и согласована с рядом министерств, подготовлены технические задания.

В рамках программы должны быть реализованы три тематических блока: мониторинг состояния пойменных экосистем реки Вилюй и ее притоков; научно обоснованная оценка состояния здоровья населения, проживающего в бассейне р. Вилюй и Марха; оценка возможности обеспечения альтернативными источниками водоснабжения населенных пунктов в долине реки Вилюй и ее притоков.

По результатам комплексных научных исследований должны быть разработаны научно-обоснованные рекомендации по обеспечению экологической безопасности, здоровья сбережения населения, проживающего в данном регионе, по улучшению и восстановлению окружающей среды, сделаны прогнозы возможных дальнейших изменений основных компонентов пойменных рек бассейна и др.

Генеральный директор НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)» Сергей Местников отчитался о реализации программы «Развитие систем водоснабжения Вилюйской группы улусов на 2019-2024 годы» за 2019 год и поделился планами на 2020 год.

Основными мероприятиями программы за 2019 год являются установка модульных водоочистных сооружений, приобретение водовозной техники, проведение геологоразведочных работ в селе Сунтар и в 6 наслегах Сунтарского улуса.

В прошлом году для 14 поселений алмазной провинции доставлены новые модульные водоочистные станции. Четыре из них, в селах Балаганнах, Харыялах, Хомустах и Хоро Верхневилюйского улуса уже переданы в эксплуатацию, а в селах Крестях, Сарданга, Устье, Кюндяе и Эльгяй (Сунтарский улус) и с. Кюндядя (Нюрбинский улус) на установках ведутся пусконаладочные работы. Еще четыре станции находятся на базах ГУП «ЖКХ РС(Я)» в г.Вилюйске и с.Верхневилюйске и в первом квартале 2020 года будут установлены в селах Тосу Вилюйского улуса, Хордогой и Туойдах Сунтарского улуса и п.Сюльдюкар Мирнинского района. Программу полностью профинансировала АЛРОСА через Фонд будущих поколений. Общая сумма финансирования поставок станций составит около 280 млн. рублей.

В рамках программы обеспечения бесперебойного водоснабжения жителей Вилюйской группы улусов поставлены в автопарки г. Вилюйска, Халбакинского наслега (Вилюйский улус), с. Кэнтик (Верхневилюйский улус), г. Нюрбы, Октябрьского района (Нюрбинский улус), с. Верхневилюйска, Нахаринского и Илимнирского наслегов (Сунтарский улус) 10 новых водовозок на базе ГАЗ и КАМАЗ.

На приобретение водовозок через Целевой фонд будущих поколений АЛРОСА выделила 33 млн. 425 тысяч рублей.

В 2019 году выполнены работы по геологическому изучению (поиск, оценка) запасов подземных вод на участке недр «озеро Сунтар» на территории с. Сунтар. Пробурены 2 скважины с объемом запасов не менее 200 м3 в сутки. Общая сумма затрат составила 9,5 млн. рублей. Геологические изыскания на сумму 20 млн рублей проходят в населенных пунктах Эльгяй, Кутана, Шея, Туойдах, Кюндяе и Кюкяй Сунтарского улуса.

Как рассказал генеральный директор Фонда, в 2020 году в рамках программы планируется проведение следующих мероприятий: поставка спецтехники для пищевых жидкостей (1 ед.) для с. Устье Сунтарского улуса; модернизация существующих водоочистных сооружений, водозаборных сооружений в с. Верхневилюйск; приобретение и установка водоочистных сооружений (200 куб.м./сут.) в с. Сунтар; приобретение и установка модульной водоочистных сооружений для розлива бутилированной воды в с. Ыгыатта Сунтарского улуса; проведение геологоразведочных изыскательских работ (Верхневилюйский улус).

Заместитель министра здравоохранения Марина МАКСИМОВА проинформировала о состоянии здоровья населения Вилюйской группы улусов, основываясь на сравнительных показателях смертности, а также показателях первичной заболеваемости населения региона злокачественными новообразованиями, болезнями органов дыхания и пищеварения.

Наибольший рост показателя смертности от новообразований на 100 тыс. человек по сравнению с 2015 годом зафиксировано в Вилюйском улусе на 66,1%, в Сунтарском — на 50%, в Нюрбинском улусе – на 48,7%. В 2019 году данный показатель превышает средние значения по Якутии в Нюрбинском, Сунтарском и Вилюйском улусах. Наиболее значительно вырос показатель смертности от злокачественных новообразований в Вилюйском улусе за 2015-2019 гг. на 61,6% (с 89 до 143). Минимальный уровень смертности отмечается в Мирнинском районе.

Показатели смертности населения от болезней органов пищеварения также отличаются. В динамике, по данным Госкомстата, рост смертности от болезней пищеварения отмечается в Нюрбинском улусе (в 7,7 раза) и в Мирнинском районе (на 23,2%). В Сунтарском улусе смертность по таким данным снизилась в 6,8 раза.

По словам заместителя министра, разнонаправленность всех показателей не позволяет выявить связь между здоровьем населения и экологической ситуацией в бассейне реки Вилюй.

Парламентарии Павел КСЕНОФОНТОВ, Алена АТЛАСОВА, Юрий НИКОЛАЕВ, Сулустаана МЫРААН, Феодосия ГАБЫШЕВА задали докладчикам ряд уточняющих вопросов, высказали свои предложения, призвали эффективно использовать выделяемые средства, предложили уделить внимание мероприятиям по здравоохранению и экологическому просвещению.

Также в рамках парламентских слушаний выступили представители Верхневилюйского и Вилюйского улусов. В частности, депутат районного Совета Вилюйского улуса, редактор — директор газеты «Олох суола» Василий МАНДАРОВ предложил принять республиканский закон об аквакультуре. По его словам, зарыбление необходимо проводить не пойме реки, а в прилегающих озерах.

Подводя итоги парламентских слушаний, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев отметил, что, благодаря решениям парламента Якутии, общими усилиями органов государственной власти, муниципалитетов и АК «АЛРОСА» проведена ликвидация последствий загрязнения и ведется работа по обеспечению населения чистой питьевой водой.

Владимир Прокопьев обратил внимание, что, к сожалению, что рекомендация по проведению комплексных научных исследований реализуется с опозданием. Вместе с тем, председатель комитета дал положительную оценку реализации рекомендаций. «65 процентов рекомендаций — 58 позиций — выполнены,” – отметил парламентарий. Парламентарий также рассказал об исполнении рекомендаций в части закононодательства со стороны Ил Тумэна.

Владимир Михайлович предлагает также серьезно увеличить финансирование проекта и настаивает на комплексном исследовании здоровья населения Вилюйской группы улусов.

Парламент Якутии будет продолжать вести контроль за сроками и ходом исполнения пунктов рекомендаций.