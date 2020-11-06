Ил Тумэн продлил сроки утверждения части состава Общественной палаты Якутии

В ходе XX (внеочередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) шестого созыва в дистанционном формате под председательством Петра Гоголева 5 ноября 2020 года народными депутатами рассмотрен проект республиканского закона о внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона РС(Я) «О приостановлении действия отдельных положений статьи 8 Закона Республики Саха (Якутия) «Об Общественной палате Республики Саха (Якутия)» и о сроках утверждения части состава Общественной палаты Республики Саха (Якутия)» в режиме первого чтения.

Законом Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2020 года «О приостановлении действия отдельных положений статьи 8 Закона РС(Я) «Об Общественной палате Республики Саха (Якутия)» и о сроках утверждения части состава Общественной палаты Республики Саха (Якутия)» приостановлено действие частей 9, 10 и 13 статьи 8 Закона РС(Я) «Об Общественной палате Республики Саха (Якутия)» в части сроков формирования нового состава Общественной палаты Якутии и установлены новые сроки формирования для каждого субъекта, которые утверждают части состава Общественной палаты Якутии до 31 октября 2020 года и 20 ноября 2020 соответственно.

В соответствии с частью 1 статьи 28,1 Регламента Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) в период введения на территории Якутии режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), чрезвычайного или военного положения в целях безотлагательного рассмотрения первоочередных вопросов, касающихся жизнедеятельности республики, внесенных в качестве законодательной инициативы Главой Якутии, пленарные заседания Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) могут проводиться в дистанционной форме с использованием средств видеоконференцсвязи.

Согласно пояснительной записке, в настоящее время ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) продлены до 30 октября 2020 года, что препятствует проведению очного пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) и формированию нового состава Общественной палаты Республики Саха (Якутия) в установленные сроки и проведению всех установленных процедур.

Законопроектом предлагается продлить приостановление действия частей 9, 10 и 13 статьи 8 Закона РС(Я) «Об Общественной палате Республики Саха (Якутия)» в части сроков формирования нового состава Общественной палаты Якутии и установить новые сроки формирования соответственно для каждого субъекта, которые утверждают части состава Общественной палаты Якутии.