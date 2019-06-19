Ил Тумэн принял закон о статусе многодетной семьи в Якутии

В ходе восьмого (очередного) пленарного заседания Госсобрания (Ил Тумэн) 19 июня 2019 года народные депутаты республики рассмотрели во втором чтении законопроект «О статусе многодетной семьи в Республике Саха (Якутия)».

Законодательная инициатива народных депутатов Якутии Алены АТЛАСОВОЙ, Феодосии ГАБЫШЕВОЙ, Петра ГОГОЛЕВА, Антонины ГРИГОРЬЕВОЙ, Михаила ГУЛЯЕВА, Владимира ЧИЧИГИНАРОВА, Оксаны МИХАЙЛОВОЙ, Натальи РУМЯНЦЕВОЙ, Нюргуяны ЗАХАРОВОЙ, Валерия ЛЮТОГО в первом чтении была принята в конце марта.

Законопроект поддержал глава республики Айсен НИКОЛАЕВ и предложил провести совместную работу с правительством по расчету затрат из бюджета и определению источников финансирования. Такая межведомственная группа была создана для подготовки ко второму чтению.

Многодетной в Якутии признается семья с 3 и более детьми, не достигшими возраста 18 лет. Законопроект предлагает расширить это понятие, включив в перечень семьи с детьми до 23 лет, если они обучаются очно или проходят военную службу.

Увеличивается количество получателей нескольких мер поддержки. Речь идет об ежегодной выплате на приобретение школьного комплекта одежды, обеспечении школьным питанием, выдаче лекарств детям до 6 лет, бесплатном посещении театров, музеев, спортивных объектов, выдаче нагрудного знака и удостоверения многодетной семьи.

В ходе второго чтения поступил ряд поправок, получены положительные заключения Управления Минюста РФ по РС(Я), Прокуратуры РС(Я), государственно-правового управления аппарата парламента.

Законопроект был размещен на официальном сайте парламенте, Ил Тумэн пригласил жителей республики принять участие в его обсуждении. Через сайт поступило около 270 комментариев и предложений, часть из которых учтена при доработке документа. Также законопроект обсудили на дискуссионной площадке «Открытый парламент» с участием законодателей из других регионов России – Бурятии, Приморского края.

Межведомственная рабочая группа парламента и правительства собиралась несколько раз, был произведен расчет затрат госбюджета республики, определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, предусмотренных законопроектом. По предварительным расчетам, на реализацию закона понадобится около 85 млн рублей ежегодно. В сентябре будет произведено уточнение всех цифр. Сейчас на поддержку многодетных семей в республике предусматривается более 7,1 млрд рублей ежегодно.

Парламентарии одобрили поправку, внесенную народными депутатами Якутии Аленой Атласовой, Нюргуяной Захаровой и Аркадием Семеновым, рекомендованную постоянным комитетом Госсобрания (Ил Тумэн) по делам семьи и детства к принятию.

По предложению председателя постоянного комитета парламента по делам семьи и детства Алены Атласовой народные избранники приняли закон во втором и окончательном чтении.