АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
26
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  64.34
 72.23
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.06.2019, 13:30
Красота & Здоровье
Интервью
Милосердие в рабочей одежде
19.06.2019, 13:00
Судебная хроника
Прокуратура подала в суд на администрацию Чокурдаха
19.06.2019, 12:45
Происшествия
Безработная девушка совершила скверный поступок в Якутске
19.06.2019, 12:37
Политика
Ил Тумэн принял закон о статусе многодетной семьи в Якутии
19.06.2019, 12:31
Экономика
«Камелек»: Огромная скидка на легендарный набор «Сайылык» !
19.06.2019, 12:19
Якутия
В церемонии открытия Ысыаха Олонхо примут участие 1,5 тысячи человек
19.06.2019, 12:08
Спорт
Назначен и.о. главного тренера Якутии по вольной борьбе
19.06.2019, 11:56
Экология
В республике приостановили выдачу разрешений на посещение ООПТ
19.06.2019, 11:45
Спорт
Сильнейшие команды по спортингу примут участие в VII Играх народов Якутии
19.06.2019, 11:32
Происшествия
Резонанс
Подробности страшного ДТП в Якутии
19.06.2019, 11:21
Якутия
Прокуратура проверила школу в Якутии
19.06.2019, 11:09
Якутия
Литовцы России, Казахстана и Белоруссии приедут в Якутию
19.06.2019, 10:57
Общество
Должностное лицо Управления пенфонда России в Якутске оштрафовано
19.06.2019, 10:43
Культура & Образование
«Ночь в филармонии» собрала преданных поклонников классического искусства
19.06.2019, 10:27
Политика
Досрочно прекращены полномочия трех депутатов в Якутии
19.06.2019, 10:15
Происшествия
Крупный пожар на ул. Лермонтова
19.06.2019, 10:01
Экология
В Якутии обнаружили немецкую армейскую бочку 1944 года
19.06.2019, 9:59
Светская хроника
Фотофакт
Егор Борисов устроил сюрприз
19.06.2019, 9:49
Происшествия
Видео
В Ленске бывший зек пришел в ресторан и …
19.06.2019, 9:37
Культура & Образование
«Открытие фестиваля»
19.06.2019, 9:25
Происшествия
Видео
В сети появились кадры страшного ДТП в Якутии
19.06.2019, 9:12
Якутия
В Якутии ремонтируют мост через реку Михайловка
19.06.2019, 9:02
Экономика
Энергетики ответили на вопросы потребителей в прямом радиоэфире
19.06.2019, 8:38
Происшествия
Резонанс
Появилось видео задержания заместителя мэра Якутска
19.06.2019, 0:14
Политика
Сегодня день рождения политтехнолога
19.06.2019, 0:03
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, среда 19 июня 2019
18.06.2019, 23:37
Политика
«Единая Россия» утвердила cписок кандидатур для выдвижения на муниципальных выборах
18.06.2019, 22:21
Экономика
Анонс
Скоро: вторая практическая бизнес-конференция Якутии
18.06.2019, 20:17
Политика
В закон о бюджете внесены изменения
18.06.2019, 19:16
Официально
В известный магазин Якутска пришла проверка
18.06.2019, 19:11
Общество
Состоялось итоговое заседание организационного комитета IV Спартакиады трудовых коллективов Якутии
18.06.2019, 19:11
Якутск
Видео
Как идет ремонт на улице Жорницкого
18.06.2019, 19:08
Лонгрид
Анонс
Отдых на свежем воздухе в туристическом комплексе Орто Дойду!
18.06.2019, 18:20
Общество
Обманутые дольщики пришли в общественную приемную
18.06.2019, 18:10
Якутия
График плановых работ энергетиков на 19 июня
18.06.2019, 18:00
Политика
Депутат Госдумы РФ посетила главный объект стройиндустрии Якутии
18.06.2019, 17:50
Культура & Образование
Якутия выиграла 30 миллионов рублей
18.06.2019, 17:45
Якутия
Жителям арктических районов Якутии повезло
18.06.2019, 17:35
Якутия
Отдых на свежем воздухе в туристическом комплексе Орто Дойду!
18.06.2019, 17:30
Культура & Образование
Анонс
«Крыша мира» от якутской художницы
18.06.2019, 17:20
Якутск
С пл. Дружбы до местности Үс Хатыҥ отправится парад всадников 
18.06.2019, 17:10
Экология
АО «Водоканал» восполняет биоресурсы якутских рек
18.06.2019, 17:01
Происшествия
В Якутске задержаны двое наркодельцов
18.06.2019, 16:36
Якутск
Мэрия Якутска погасила многомиллионный долг перед дорожниками
18.06.2019, 16:19
Политика
В госбюджет Якутии на 2019 год внесены изменения
18.06.2019, 16:10
Происшествия
«Подарил» мошеннику велосипед стоимостью 60 тысяч рублей
18.06.2019, 15:56
Финансы
Fitch подтвердил рейтинг Якутии на уровне «BBB-», прогноз «Стабильный»
18.06.2019, 15:45
Экология
Резонанс
Поверхностные воды продолжают загрязнять реки Талая, Якокит и Алдан
18.06.2019, 15:34
Происшествия
В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы полосы
18.06.2019, 15:14
Погода
Будет жарко!
18.06.2019, 15:05
Экономика
Жители арктической зоны Якутии освобождены от уплаты транспортного налога
18.06.2019, 14:50
Экономика
Красных закатов и семь футов под килем!
18.06.2019, 14:37
Происшествия
Мэрия сообщила об итогах борьбы с «земельной мафией»
18.06.2019, 14:20
Политика
Галина Данчикова встретила лето вместе с земляками в Коломенском 
18.06.2019, 14:00
Спорт
Амга-2019. Билеты на открытие и закрытие Игр народов Якутии уже в продаже
18.06.2019, 13:45
Культура & Образование
Афиша
Саха театр приглашает
18.06.2019, 13:15
Якутск
Дом детского творчества Якутска выиграл 2,5 млн рублей
18.06.2019, 13:00
Происшествия
Работы по тушению лесных пожаров в Верхоянском районе продолжаются
18.06.2019, 12:54
Экономика
«Водоканал» за сохранение и бережное отношение к истории
18.06.2019, 12:43
Происшествия
Фотофакт
В Якутске парализована работа МФЦ
18.06.2019, 12:42
Финансы
АЭБ выступил соорганизатором квеста «Бегущий город»
18.06.2019, 12:29
Судебная хроника
В Якутии наркодельцы пойдут под суд
18.06.2019, 12:23
Происшествия
Женщина привезла в Якутск мясо из Китая. Его сожгли
18.06.2019, 12:17
Общество
Интервью
В Якутии предпенсионерам будет выплачиваться стипендия
18.06.2019, 12:17
Политика
Экстра
Депутат Ил Тумэн добровольно сложил полномочия
18.06.2019, 12:05
Происшествия
В одном из банков Якутии обнаружена фальшивая купюра
18.06.2019, 12:02
Экономика
В Кысыл-Сыре капитально отремонтируют детский сад «Радуга»
18.06.2019, 11:53
Экономика
«Саханефтегазсбыт» расширяет сеть автоматизированных АЗС
18.06.2019, 11:45
Происшествия
В Якутии произошло 15 пожаров
18.06.2019, 11:30
Экономика
Назначен новый управляющий директор «Якутугля»
18.06.2019, 11:19
Якутск
Альберт Семенов: Необходимо уделить особое внимание вывозу мусора в Якутске
18.06.2019, 11:07
Культура & Образование
Афиша
Зрелищное шоу «Цирк и Спорт»
Политика
19 июня 2019, 12:37
152

Ил Тумэн принял закон о статусе многодетной семьи в Якутии

В ходе восьмого (очередного) пленарного заседания Госсобрания (Ил Тумэн) 19 июня 2019 года народные депутаты республики рассмотрели во втором чтении законопроект «О статусе многодетной семьи в Республике Саха (Якутия)». 

Законодательная инициатива народных депутатов Якутии Алены АТЛАСОВОЙ, Феодосии ГАБЫШЕВОЙ, Петра ГОГОЛЕВА, Антонины ГРИГОРЬЕВОЙ, Михаила ГУЛЯЕВА, Владимира ЧИЧИГИНАРОВА, Оксаны МИХАЙЛОВОЙ, Натальи РУМЯНЦЕВОЙ, Нюргуяны ЗАХАРОВОЙ, Валерия ЛЮТОГО в первом чтении была принята в конце марта.

Законопроект поддержал глава республики Айсен НИКОЛАЕВ и предложил провести совместную работу с правительством по расчету затрат из бюджета и определению источников финансирования. Такая межведомственная группа была создана для подготовки ко второму чтению.

Многодетной в Якутии признается семья с 3 и более детьми, не достигшими возраста 18 лет. Законопроект предлагает расширить это понятие, включив в перечень семьи с детьми до 23 лет, если они обучаются очно или проходят военную службу.

Увеличивается количество получателей нескольких мер поддержки. Речь идет об ежегодной выплате на приобретение школьного комплекта одежды, обеспечении школьным питанием, выдаче лекарств детям до 6 лет, бесплатном посещении театров, музеев, спортивных объектов, выдаче нагрудного знака и удостоверения многодетной семьи.

В ходе второго чтения поступил ряд поправок, получены положительные заключения Управления Минюста РФ по РС(Я), Прокуратуры РС(Я), государственно-правового управления аппарата парламента.

Законопроект был размещен на официальном сайте парламенте, Ил Тумэн пригласил жителей республики принять участие в его обсуждении. Через сайт поступило около 270 комментариев и предложений, часть из которых учтена при доработке документа. Также законопроект обсудили на дискуссионной площадке «Открытый парламент» с участием законодателей из других регионов России – Бурятии, Приморского края.

Межведомственная рабочая группа парламента и правительства собиралась несколько раз, был произведен расчет затрат госбюджета республики, определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, предусмотренных законопроектом. По предварительным расчетам, на реализацию закона понадобится около 85 млн рублей ежегодно. В сентябре будет произведено уточнение всех цифр. Сейчас на поддержку многодетных семей в республике предусматривается более 7,1 млрд рублей ежегодно.

Парламентарии одобрили поправку, внесенную народными депутатами Якутии Аленой Атласовой, Нюргуяной Захаровой и Аркадием Семеновым, рекомендованную постоянным комитетом Госсобрания (Ил Тумэн) по делам семьи и детства к принятию.

По предложению председателя постоянного комитета парламента по делам семьи и детства Алены Атласовой народные избранники приняли закон во втором и окончательном чтении.

Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
15.06.2019, 17:00
Якутия
Якутия планирует сотрудничать с провинцией Гаундун Китая
15.06.2019, 11:00
Происшествия
В Якутии произошло 6 пожаров
16.06.2019, 11:52
Якутия
Кирилл Бычков: Деловое сотрудничество с КНР для Якутии имеет особое значение
17.06.2019, 11:51
Происшествия
Фотофакт
Два смертельных ДТП произошло в Якутии
14.06.2019, 9:05
Происшествия
В Якутии при странных обстоятельствах погиб студент
13.06.2019, 12:10
Происшествия
Скандал
Известного политика Якутии подозревают в избиении
14.06.2019, 16:40
Красота & Здоровье
Интервью
Татьяна Ряснова, акушерка Перинатального центра, о 48 годах работы в роддоме
18.06.2019, 10:36
Происшествия
Фотофакт
Ураган обрушился на район Якутии
13.06.2019, 12:05
Происшествия
Экстра
В Якутии изъято золото стоимостью более 18 млн рублей
18.06.2019, 10:29
Судебная хроника
В Якутии стрелок посягнул на жизнь полицейского
14.06.2019, 9:26
Происшествия
Житель Якутии совершил бесстыжий поступок
13.06.2019, 11:06
Желток
Instagram
История якутской певицы шокировала соцсети
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Интервью
Красота & Здоровье
19.06.2019

Милосердие в рабочей одежде

Экономика
19.06.2019

«Камелек»: Огромная скидка на легендарный набор «Сайылык» !

Спорт
19.06.2019

Назначен и.о. главного тренера Якутии по вольной борьбе

Спорт
19.06.2019

Сильнейшие команды по спортингу примут участие в VII Играх народов Якутии

Политика
19.06.2019

Досрочно прекращены полномочия трех депутатов в Якутии

Видео
Происшествия
19.06.2019

В сети появились кадры страшного ДТП в Якутии

Политика
18.06.2019

«Единая Россия» утвердила cписок кандидатур для выдвижения на муниципальных выборах

Анонс
Экономика
18.06.2019

Скоро: вторая практическая бизнес-конференция Якутии