 Ил Тумэн принял решение по кандидатуре прокурора Якутии

В ходе шестого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) 20 марта народные депутаты рассмотрели кандидатуру Олега Нарковского для согласования на должность прокурора Республики Саха (Якутия).

На пленарном заседании по представлению Генерального прокурора РФ Юрия Чайки кандидатуру Олега Нарковского представил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Игорь Ткачев. Он отметил, что Олег Нарковский имеет высшее юридическое образование, в органах прокуратуры служит с 1992 года. Прошел путь от помощника прокурора района до заместителя прокурора Красноярского края. В занимаемой должности – с августа 2008 года. «За период службы Олег Нарковский зарекомендовал себя квалифицированным, требовательным и профессионально подготовленным руководителем. В работе проявляет настойчивость и принципиальность. По профессиональным, деловым и личностным качествам Олег Нарковский способен организовать деятельность прокуратуры Республики Саха (Якутия) в соответствии со всеми предъявляемыми требованиями», — сообщил в своем докладе Ткачев.

Содоклад в поддержку кандидатуры Нарковского представил руководитель Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) Федор Борисов. Он отметил, что Глава республики Айсен Николаев 18 марта провел рабочую встречу с Олегом Нарковским, в ходе которой состоялся конструктивный диалог по повышению и укреплению законности в республике. Федор Борисов выразил уверенность, что большой профессиональный опыт, высокая компетентность, умение принимать выверенные решения позволят Олегу Нарковскому сразу же включиться в работу республиканской прокуратуры.

Председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я) по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев в своем выступлении отметил, что Олег Нарковский работал прокурором соседнего с Якутией региона. «Красноярский край во многом схож с нашей республикой, и по природно-климатическим условиям, и по территориальным особенностям. Хорошо знаком с вопросами защиты прав и интересов коренных малочисленных народов Севера», — подчеркнул Еремеев.

В своем выступлении Олег Нарковский отметил, что в своей дальнейшей деятельности в качестве прокурора Республики Саха (Якутия) намерен применить весь свой накопленный положительный опыт работы и вести прокурорский надзор во всех сферах жизнедеятельности региона. Особое внимание Олег Нарковский планирует уделить особое внимание борьбе с коррупцией, экологическим преступлениям, соблюдению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

После всех вопросов и выступлений народные депутаты республики согласовали кандидатуру Олег Нарковского для назначения на должность прокурора Республики Саха (Якутия).