Ил Тумэн принял бюджет Якутии на 2021-2023 годы в первом чтении

Государственное Собрание Якутии на ХХ пленарном заседании под председательством спикера Петра Гоголева поддержало в первом чтении проект бюджета республики на 2021-2023 годы с предложениями о доработках. Доход бюджета Якутии на 2021 год составит 119,2 млрд рублей.

Как отметил министр финансов Якутии Валерий Жондоров, доходы бюджета Якутии на 2021 год составят 119,2 млрд рублей, на 2022 год — 219,1 млрд, на 2023 год — 183,2 млрд рублей. Общий объем расходов на 2021 год составит 200,2 млрд рублей, на 2022 год — 220,1 млрд, на 2023 год — 184,2 млрд рублей. Дефицит бюджета на эти годы предполагается на уровне 999 млн рублей. Руководитель Минфина обратил внимание, что на 2023 год в прогнозе безвозмездных поступлений учтена только дотация в сумме 42 млрд, что на уровне утвержденных показателей 2021 года, другие безвозмездные поступления будут уточнены при принятии закона о федеральном бюджете на 2021-2023 годы.

Народные депутаты предложили пересмотреть направляемые средства в сторону увеличения поддержки многодетных семей, медицины, образования, физической культуры, строительства, ремонта объектов и других направлений.

Глава Якутии Айсен Николаев поддержал предложения народных депутатов и выразил уверенность, что во втором чтении нужно точечно проработать поставленные вопросы:

«Хочу подчеркнуть, что я согласен с большинством прозвучавших предложений по социальной сфере, подходам поддержки села, которые необходимо реализовать в ближайшее время».

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