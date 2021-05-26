Ил Тумэн прекратил полномочия депутата

В ходе двадцать седьмого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) шестого созыва под председательством спикера парламента Петра ГОГОЛЕВА народные депутаты республики приняли постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Гаврила ПАРАХИНА.

Информацию по данному вопросу представил председатель мандатной и регламентной комисси Андрей НИКОЛАЕВ. Он сообщил, что 19 мая 2021 года состоялось заседание мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), на котором рассматривался проект Постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) о досрочном прекращении полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) Гаврила Парахина.

Основанием для вынесения соответствующего постановления послужило личное заявление парламентария шестого созыва якутского парламента Гаврила Парахина, избранного от Регионального отделения политической партии «Либерально-демократическая партия России — ЛДПР» в Республике Саха (Якутия) (Общереспубликанская часть).

Решение принято на основании пункта 2 части 3 статьи 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О статусе народного депутата Республики Саха (Якутия) в связи с избранием депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва.

В своем слове Гаврил Парахин поблагодарил руководство республики, Госсобрания Ил Тумэн, коллег, руководителя ЛДПР:

«Мне дана возможность представлять многонациональную Республику Саха (Якутия) в Государственной Думе Федерального Собрания РФ. Хочу сказать большое спасибо Главе республики Айсену Николаеву, спикеру парламента Петру Гоголеву, Правительству РС(Я), вам, депутатам, всем. Потому что вы сделали всё и помогли мне стать тем человеком, которым я сегодня являюсь, а также за ту должность, которую я получил в апреле этого года».

Выступая с трибуны пленарного заседания, он также остановился на вопросах подготовки кадров, здравоохранения, реализации национальных проектов, а также об изменениях в Конституцию (Основной закон) РС(Я). Он отметил, что изменения только положительно отразятся на жизни населения в республике.

«В Конституции РС(Я), которая сегодня будет приниматься, как я уже говорил не раз, ничего плохого и ничего отрицательного в адрес вас, наших жителей, всех наших близких, всего нашего и молодого, и взрослого поколения нет. Только всё положительное, связанное со здоровьем, с развитием, с образованием, семейным положением и так далее. Поэтому прошу, коллеги, поддержать и, действительно, сделать так, чтобы сегодня принятые изменения в нашей Конституции только положительно повлияли на дальнейшее развитие нашего региона», — сказал он.

В конце своего выступления Гаврил Парахин еще раз поблагодарил руководство республики, парламента за совместную работу и выразил надежду, что в якутском парламенте ЛДПР также будет представлена в дальнейшем. Кроме того, он обратил внимание пленарного заседания на вопросы поддержки предпринимательства в регионе, и объявил о готовности отстаивать интересы республики в Госдуме.

«Я буду всегда присутствовать по возможности на пленарных заседаниях, буду активно проводить региональные мероприятия и готов любые законопроекты, поправки, которые нужно будет озвучить в Государственной Думе и поддержать фракцией ЛДПР, мы, конечно же, это сделаем!», — подытожил он.

Спикер якутского парламента Петр Гоголев также поблагодарил коллегу за совместную работу и пожелал успешной работы в Государственной Думе ФС РФ.

За заслуги в области парламентаризма и вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) и многолетний добросовестный труд народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) пятого и шестого созывов Гаврил Павлович Парахин награжден Грамотой Главы Республики Саха (Якутия).

За вклад в развитие парламентаризма, отстаивания социально-экономических прав и интересов граждан в Республике Саха (Якутия) Петр Гоголев вручил Благодарственное письмо Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).