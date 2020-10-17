Спикер Ил Тумэна поздравляет с Днем матери в РС(Я)

Дорогие якутяне!

От имени Государственного Собрания (Ил Тумэн) и от себя лично искренне поздравляю с Днем матери в Республике Саха (Якутия).

Наша республика является пионером в области пропаганды семейных ценностей, здорового образа жизни, поддержки института семьи и детства, материнства и отцовства. Отрадно, что наши начинания поддерживаются в общегосударственном масштабе. День матери традиционно отмечается в Якутии в третье воскресенье октября. Эта дата была установлена в 1993 году указом первого Президента республики Михаила Николаева. В Российской Федерации День матери мы празднуем в последнее воскресенье ноября, начиная с 1998 года.

Благополучие семьи, всех родных и близких зависит от наших матерей. Мы ценим их каждодневный кропотливый труд, чуткость и стойкость, внимание и доброту. На хрупких плечах матерей держится здоровье и будущее нации.

Государственное Собрание (Ил Тумэн) уделяет особое внимание материнству и детству. Народными депутатами шестого созыва принят ряд базовых законов, касающихся статуса многодетных семей, а также закон о республиканском материнском капитале «Семья». Совместно с исполнительной властью парламент республики будет продолжать принимать все меры для поддержки материнства и института семьи.

В этот праздничный день скажем самые теплые слова любви и благодарности нашим матерям за заботу о нас.

Желаю всем крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и счастья!

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) П.В.Гоголев