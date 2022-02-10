Ил Тумэн: поправки в федеральный закон о местном самоуправлении

Поправки в федеральный закон о местном самоуправлении направлены на защиту интересов республики и ее жителей. Вопрос народные депутаты рассмотрели в ходе расширенного заседания постоянного комитета парламента Якутии по государственному строительству и местного самоуправления. Об этом сообщил председатель профильного комитета Владимир Прокопьев, передает ЯСИА.

Постоянный комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии по государственному строительству и местному самоуправлению провел очередное заседание, где рассмотрели два вопроса. Во-первых, по поправках к проекту федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти в РФ», во-вторых, это рассмотрение проекта постановления о толковании отдельных статей Конституции Якутии.

«По поправкам к проекту федерального закона о местном самоуправлении, в соответствии с решением рабочей группы, созданной председателем Госсобрания (Ил Тумэн) Алексеем Еремеевым, рассмотрено порядка 150 предложений, поступивших в рамках обсуждения в режиме первого чтения, и 50 поправок от муниципальных образований, общественных организаций, народных депутатов, органов государственной власти. Рабочая группа, изучив все поступившие предложения, подготовила десять поправок, которые направлены на защиту интересов республики и ее жителей, учитывают особенности нашей республики. Мы предлагаем своими поправками еще расширить права и полномочия субъектов по решению вопросов местного значения в вопросах формирования и деятельности органов местного самоуправления», — сказал Владимир Прокопьев.

По второму вопросу повестки дня Владимир Прокопьев отметил, что народные депутаты Феодосия Габышева и Михаил Гуляев обратились с запросом в парламент о даче толкования важных пунктов и позиций Конституции Якутии по вопросам, касающихся территориальной целостности и обеспечения гарантий неприкосновенности территорий.

«Исходя из действующий норм Конституций РФ и Якутии подготовлен проект постановления, где дается толкование запросу, который мы рассмотрим 15 февраля этого года», — подчеркнул председатель комитета.