15.02.2022
16:09
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Политика
Ил Тумэн подтвердил полномочия нового народного депутата
Полномочия в качестве народного депутата от партии ЛДПР Евгения Рябченко подтверждены в ходе внеочередного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии, сообщает ЯСИА.
Народные депутаты поддержали вопрос повестки XXXIV внеочередного заседания парламента о подтверждении полномочий народного депутата Якутии Евгения Рябченко.
Вакантное место от партии ЛДПР появилось после назначения Евгения Перфильева в качестве исполняющего обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии. ЛДПР выдвинул кандидатуру Евгения Рябченко.
Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА
#Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)#ил тумэн#Ил Тумэн подтвердил полномочия нового народного депутата#республика саха (якутия)#Якутия
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