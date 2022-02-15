Ил Тумэн подтвердил полномочия нового народного депутата

Полномочия в качестве народного депутата от партии ЛДПР Евгения Рябченко подтверждены в ходе внеочередного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии, сообщает ЯСИА. Народные депутаты поддержали вопрос повестки XXXIV внеочередного заседания парламента о подтверждении полномочий народного депутата Якутии Евгения Рябченко. Вакантное место от партии ЛДПР появилось после назначения Евгения Перфильева в качестве исполняющего обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии. ЛДПР выдвинул кандидатуру Евгения Рябченко.

Фото: ЯСИА Источник: ЯСИА

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