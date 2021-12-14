Ил Тумэн поддержал закон о Qr-кодах. 12 голосов против

В Ил Тумэне сегодня состоялась очередная 32-я сессия. Активное внимание и обсуждение у народных избранников вызвал отзыв Госсобрания Ил Тумэн к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции). Тот самый, который вызвал бурную дискуссию по всей стране.

Отзыв к законопроекту поддержали фракции «Единая Россия», ЛДПР. Коммунисты выступили против. Из 56 голосов «За» — 43, «Против» — 12, «воздержался» — 1, сообщает пресс-служба Ил Тумэна.

В отзыве обращено внимание на неопределенность в вопросе о местах и организациях, допуск в которые проектируется обусловить представлением, в частности, двухмерного штрихового кода (QR-кода), а также даются отсылки к решениям некоторых должностных лиц (органов), управомоченных указывать названные объекты; устанавливается ограниченный перечень субъектов регулируемых отношений.

Ил Тумэн предлагает:

— в соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации закрепить исчерпывающий перечень мест и организаций, допуск в которые требует представления документов установленной формы;

— уточнить круг лиц, предусмотренных законопроектом. Целесообразно установить норму о несовершеннолетних гражданах, включить в Федеральный регистр больных коронавирусной инфекцией и учесть в нем лиц, бессимптомно переболевших новой коронавирусной инфекцией; лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией за рубежом; лиц с аутоиммунными заболеваниями, на основании уровня антител G, определяемых иммуноферментным анализом (ИФА), а также лиц, привившихся вакцинами зарубежного производства; — дополнить установленный перечень документации альтернативными документами (например, документом, содержащим сведения об отрицательном результате исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, проведенного методом иммунохроматографии (ИХА).

Народные депутаты республики предлагают доработать законопроект в рамках второго чтения.