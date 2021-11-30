Ил Тумэн поддержал новый порядок налогообложения имущества организаций

Сегодня, 30 ноября, депутаты Ил Тумэн в ходе очередной сессии внесли изменения в законодательство в части порядка исчисления налога на имущество организаций. Налог на имущество для организаций с 2022 года будет исчисляться из кадастровой стоимости объекта. Физические лица платят налог по данной схеме с 2018 года.

«Переход к кадастровой стоимости при определении налоговой базы в отношении отдельных объектов, принадлежащих организациям, позволит выровнять условия налогообложения», — подчеркнула Майя ДАНИЛОВА.

С 2022 года новый порядок налогообложения имущества предлагается распространить на торговые центры и помещения в них, расположенные на территории муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тысяч человек, то есть в городах Якутск, Мирный, Нерюнгри, Алдан и Ленск.

На втором этапе с 2023 года новый порядок налогообложения предлагается распространить на административно-деловые центры и помещения в них, также расположенные на территории указанных городов.

На третьем этапе с 2024 года – на все объекты недвижимого имущества, в отношении которых должен быть утвержден соответствующий перечень.

Предлагается освободить от уплаты налога с кадастровой стоимости имущество, расположенное в арктических улусах.

«Законопроект доработан с учётом мнения народных депутатов и предпринимательского сообщества. С 2022 года новый порядок затронет торговые центры и помещения, расположенные в них, на территории муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тысяч человек. Это города Якутск, Мирный, Нерюнгри, Алдан и Ленск», — пояснила министр экономики республики Майя Данилова.

Особый порядок налогообложения не коснётся объектов, к которым относятся принадлежащие организациям жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства, по которым регион вправе вводить особенности определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости.

Для более гибкого внесения изменений предлагается установить также и максимальные льготы. Это позволит не допустить выпадающих доходов в связи с тем, что организации, применяющие общий режим налогообложения, в настоящее время уплачивают налог на имущество со среднегодовой стоимости по ставке 2,2%.

По предложению главы Якутии Айсена Николаева, налоговый вычет, уменьшающий налоговую базу, увеличен со 150 до 1000 квадратных метров на 1 объект по выбору налогоплательщика. Законопроект также предлагает освободить от уплаты налога с кадастровой стоимости имущество, расположенное в арктических улусах Якутии.

С учётом полного освобождения плательщиков упрощённой системы налогообложения от уплаты налога, предусмотренного на 2022 год, на первом этапе налог коснется 295 объектов, в том числе 202 объекта, принадлежащих организациям на общем режиме налогообложения.

Переход к кадастровой стоимости при определении налоговой базы в отношении отдельных объектов, принадлежащих организациям, позволит выровнять условия налогообложения, так как физические лица уплачивают налог на имущество с кадастровой стоимости с 2018 года.