Ил Тумэн передал гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса

Антонина ГРИГОРЬЕВА от имени Ил Тумэна передала гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР

Заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), руководитель фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в парламенте республики Антонина Григорьева 4 марта вместе с председателем профкома Госсобрания (Ил Тумэн) Марией АНТОНОВОЙ передала гуманитарную помощь для эвакуированных жителей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Собранную на средства работников аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и членов фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в парламенте Якутии гуманитарную помощь Антонина Григорьева передала в пункт сбора помощи беженцам с ДНР и ЛНР, организованный Общественной палатой Якутии совместно со Штабом общероссийской акции #Мывместе.

«В эти дни непростой ситуации в международной обстановке мы не могли стоять в стороне – сотрудники аппарата парламента Якутии и члены фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» подключились к волонтерскому движению, к общероссийской акции #Мывместе. Сегодня мы передаем собранную нами посильную помощь жителям ДНР и ЛНР. Желаем, чтобы на территории этих республик как можно быстрее наступил долгожданный мир», – отметила Антонина Григорьева.

«Волонтерское движение членов нашей фракции по оказанию помощи жителям Донбасса и Луганска продолжается. Также депутаты будут оказывать всестороннюю помощь для вынужденных переселенцев», — добавила вице-спикер Ил Тумэна.