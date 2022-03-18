Ил Тумэн откажется от наградных золотых часов?

Группа народных депутатов предлагает отказаться от награждения золотыми часами обладателей Почетных грамот Госсобрания республики, сообщает ТайгаПост. Сегодня, 18 марта, десять депутатов Ил Тумэна обратились к спикеру с законодательной инициативой об изменении закона РС (Я) о наградах Госсобрания. Авторы инициативы предлагают вычеркнуть из документа все слова «золотые часы», которые доселе вручали гражданам, награжденным Почетными грамотами Ил Тумэна. Взамен планируют внести слова «нагрудный знак». Впрочем, тоже из золота 585 пробы.

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Фото: ТайгаПост Источник: ТайгаПост

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