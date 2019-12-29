Ил Тумэн о зарплате депутатов в 2020-м

Распространяемая в социальных сетях и по мессенджеру Whatsapp информация об увеличении расходов Государственного Собрания (Ил Тумэн) на 2020 год на заработную плату народных депутатов Республики Саха (Якутия) и сотрудников аппарата является недостоверной, сообщает пресс-служба Ил Тумэна.

Как сообщили в руководстве аппарата парламента, смета расходов Госсобрания (Ил Тумэн) на 2020 год утверждена в сумме 365 396,8 тыс. рублей (смета на 2019 год – 435 732,25 тыс. рублей). В сравнении с 2019 годом уменьшение составило 70 335,45 тыс. рублей.

Фонд оплаты труда на 2020 год составляет 270 550,8 тыс. рублей, в том числе заработная плата – 207 797,1 тыс. рублей, начисления на заработную плату – 62 753,7 тыс. рублей. В сравнении с 2019 годом фонд оплаты труда уменьшен на 27 415,56 тыс. рублей.

Материальные затраты на 2020 год составят 85 995 тыс. рублей, что на 37 868,46 тыс. рублей ниже уточненных значений на 2019 год.

Из 207 797,1 тыс. рублей на заработную плату сотрудников аппарата (172 человека) предусмотрено 152 283,2 тыс. рублей (в 2019 году – 172 792,36 тыс. рублей), на заработную плату 19 народных депутатов Республики Саха (Якутия), работающих на постоянной профессиональной основе, предусмотрено 55 513,9 тыс. рублей. Среднемесячная заработная плата сотрудников аппарата на 2020 год за вычетом НДФЛ составляет 64 189,1 рублей.

В соответствии с республиканским законом «О государственных должностях Республики Саха (Якутия)» размер денежного вознаграждения народным депутатам Якутии, работающим на постоянной профессиональной основе, устанавливается Указом Главы Республики Саха (Якутия).

Информация о смете расходов Госсобрания (Ил Тумэн) является открытой и всегда доступна на официальном сайте парламента. Также сведения о доходах народных депутатов Республики Саха (Якутия) и отдельных сотрудников аппарата Госсобрания ежегодно публикуются на официальном сайте.